La Pasqua più buona è al Punto Rosso Lazzaroni: uova e colombe con l’alta qualità della pasticceria artigianale

La Pasqua si avvicina e al Punto Rosso Lazzaroni di Saronno, la tradizione della pasticceria artigianale si rinnova con prelibatezze per tutti i gusti. Che siano uova o colombe, ogni creazione è fatta con materie prime d’eccellenza che, insieme alla cura e alla passione del laboratorio Punto Rosso, assicurano la qualità della storica produzione artigianale della famiglia Lazzaroni.

La Colomba artigianale: tradizionale o farcita?

La Colomba Punto Rosso trae ispirazione da un’antica ricetta che risale agli archivi storici della famiglia Lazzaroni, arricchita dalle preziose indicazioni di uno dei maestri più autorevoli nel panorama della pasticceria italiana, il maestro Rolando Morandin che collabora con Punto Rosso Lazzaroni.

Oltre alla Colomba tradizionale, con la sua squisita semplicità, si possono scegliere varianti davvero speciali, come la Colomba farcita con Albicocca e Amaretto.

Belle da vedere, deliziose da mangiare: le uova di Pasqua per grandi e piccini

Sulla tavola di Pasqua non può mancare l’uovo di cioccolato, soprattutto se ci sono i bambini. Ma anche i grandi non sapranno resistere alle creazioni 2025 dei pasticceri del Punto Rosso Lazzaroni: uova decorate con maestria, uova divertenti per i più piccoli, sapori nuovi e accattivanti per gli appassionati del cioccolato in tutte le sue varianti. Dall’uovo “mucca” che unisce al cioccolato al latte o fondente anche il cioccolato bianco e quello rosa per dare vita ad un dolce personaggio, alle uova decorate con piccole api di pasta di zucchero, fino all’uovo al pistacchio, dove il cioccolato si unisce alla granella di pistacchio per dare vita a un nuovo mix di dolcezza.

Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41.

telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it

www.puntorossosaronno.it