800 atleti in vasca: edizione da record per il 34° trofeo Città di Saronno

Un anno da record quello del 34° trofeo Città di Saronno: mai così tanti gli atleti presenti al trofeo di nuoto organizzato dalla Rari Nantes Saronno e mai così numerose le gare in cui si sono cimentati più di 800 atleti provenienti dal nord Italia.

La manifestazione, svoltasi il 1° maggio presso la piscina di via Miola, ha infatti ospitato più di 2000 gare durante tutto l’arco della giornata. Il bel tempo ha aiutato gli organizzatori a gestire l’ondata di gente (atleti e pubblico) accorsa in massa a seguire l’evento.

21 le squadre presenti: giovanissimi atleti alla prima esperienza e atleti di calibro internazionale hanno reso bollente e ancora più emozionante l’atmosfera già caldissima.

Alla fine la coppa rimane a Saronno. La classifica ha visto vincere la Rari Nantes Saronno, tutta compatta a fare una scorpacciata di medaglie; anche quest’anno sono stati premiati i primi 4 atleti per ogni sesso, categoria e specialità: oltre ai tradizionali oro, argento e bronzo, premiato anche il 4° posto con la medaglia di legno, voluta dall’associazione “Il sogno di Lan”, associazione dedicata a Lan, compianta atleta Rari Nantes.

Tanto tifo, tante madaglie, tante coppe. È stata una bella festa e, nonostante la lunghissima giornata, i tanti e preziosissimi volontari, coadiuvati da una società “sempre sul pezzo”, hanno reso l’evento un ennesimo successo.

Pronti e carichi per la stagione in vasca lunga, gli alfieri della Rari Nantes Saronno sono già in acqua per i prossimi impegni: trasferta, doppi allenamenti, trofei estivi, campionati regionali e nazionali. Gli ingredienti ci sono tutti per un finale di stagione scoppiettante, cercando di seguire sempre i sani valori dello sport, senza cercare scorciatoie né precoci accanimenti.