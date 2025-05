A Cuasso al Monte arriva la Mountain Color Run della Valceresio

L’Associazione Genitori per la scuola di Cuasso al Monte organizza la prima MOUNTAIN COLOR RUN della Valceresio, l’evento più frizzante e colorato dell’anno.

Una camminata non competitiva adatta a tutti che si svolgerà tra i paesi di Cavagnano e Cuasso al Monte. Una passeggiata tra le strade del paese, immersi nel verde, circondati da musica, allegria e… una pioggia di colori!

Dalle 14 consegna del kit color run, dalle 15 intrattenimento musicale e apertura bar/cucina e alle 17.30…PARTENZA DELLA MOUNTAIN COLOR RUN! Dopo l’evento la festa continua fino a mezzanotte con KARAOKE, MUSICA e la possibilità di cenare in compagnia.

Per iscriversi compilare il modulo inquadrando il Qrcode in locandina o al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXUWtV7ql7neRwMUBeHv8doD-BC9dO13kIPk6EI9hyO5bQMg/viewform?usp=header

Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dell’evento direttamente in loco. Chiunque voglia creare ricordi coloratissimi, vivere la natura, lasciarsi colorare o anche solo cenare in allegria non potrà mancare. Tutto il ricavato contribuirà a finanziare i numerosi progetti dell’Associazione Genitori per i ragazzi delle nostre scuole.

Per riepilogare:

Quando? 24 maggio 2025

Dove? Campo sportivo parrocchiale di Cavagnano – Cuasso al Monte

A che ora? Ritiro kit dalle 14.00 – Partenza alle 17.30

Tutte le informazioni in locandina!