A Samarate 140 visite gratuite per la prevenzione dei tumori al seno e testa-collo

Sabato 10 maggio, dalle 9:00 alle 17:30, Samarate ospiterà una giornata di prevenzione oncologica gratuita grazie alla collaborazione tra Sarà Pink odv, Caos, Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS e Ospedale Humanitas (nella foto: l’evento Sarà Pink).

La mattinata sarà dedicata alle visite senologiche specialistiche, con la possibilità – in caso di sospetto clinico – di essere indirizzate direttamente alla Breast Unit dell’Ospedale di Varese, guidata dalla prof.ssa Francesca Rovera, grazie al supporto dell’associazione Caos.

Nel pomeriggio, spazio alla prevenzione dei tumori testa-collo: il Prof. Paolo Bossi, insieme ad altri due specialisti otorinolaringoiatri, eseguirà visite di sensibilizzazione alla prevenzione gratuite per tumori di cavo orale, orofaringe e laringe, offrendo ai cittadini un’occasione rara di diagnosi precoce.

L’iniziativa ha ricevuto un’adesione straordinaria: «Come lo scorso anno, la risposta è stata immediata e intensa» racconta Sabrina Gemo, presidente di Sarà Pink. «I 140 slot disponibili sono andati esauriti in poche ore. Questo dimostra quanto sia sentita la necessità di prevenzione gratuita e accessibile».

Adele Patrini, presidente di CAOS, sottolinea: «Queste collaborazioni tra realtà locali, associazioni e specialisti fanno la differenza. Siamo orgogliosi di continuare questo cammino insieme, a fianco di chi ogni giorno si prende cura del prossimo».

Il prof. Paolo Bossi aggiunge: «L’entusiasmo dimostrato dalle persone è stato toccante. Sono felice di poter restituire qualcosa al mio territorio e di sostenere associazioni come Sarà Pink, che con passione portano avanti una vera cultura della prevenzione».

In anteprima è stata diffusa anche la data della quarta edizione di “Sarà Pink”, che si terrà sabato 28 settembre. In quella data, grazie al supporto di CAOS, sarà presente anche l’Unità Mobile di “Senologia al Centro”, che offrirà visite senologiche, ecografie e mammografie gratuite in loco. Le prenotazioni saranno aperte nelle settimane precedenti all’evento.