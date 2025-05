A Samarate due giorni dedicati alla salute del cuore con la Croce Rossa

La prevenzione cardiovascolare approda a Samarate con l’iniziativa “Itinerari della Salute”, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni “Ama il tuo cuore” di Gallarate e “ACRC” di Varese. Un appuntamento importante che si inserisce nella strategia nazionale della CRI per il decennio 2018-2030, finalizzata a promuovere la salute attraverso la sensibilizzazione e l’educazione sanitaria.

«Samarate è uno dei venti Comuni di nostra competenza e questa è un’iniziativa che rientra nell’attività del Comitato nazionale per la strategia 2018-2030» spiega Lorenzo Canziani, presidente del Comitato CRI di Gallarate.

L’evento si terrà sabato e domenica, dalle ore 9 alle 18, in Piazza Italia a Samarate, e coinvolgerà una sessantina volontari, impegnati in un’attività capillare di prevenzione. Le visite saranno gratuite ma su prenotazione, effettuabile a questo link, «il Comitato richiamerà poi per la conferma e per definire giorno e orario dell’appuntamento».

Il percorso di prevenzione si articola in tre azioni principali, come sottolinea Canziani: «Fare prevenzione diffondendo i principali fattori di rischio; comunicare la buona condotta alimentare e di stile di vita; e infine offrire la vera e propria visita».

L’unità mobile che sarà impegnata a Samarate

I partecipanti potranno così conoscere meglio i propri fattori di rischio (età, genere, abitudini e patologie pregresse), ricevere consigli utili su uno stile di vita sano — alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, stop a fumo e alcol — e sottoporsi a controlli mirati per la misurazione di pressione, frequenza e ritmo cardiaco, oltre ai livelli di colesterolo, trigliceridi e glicemia.

Un momento significativo dell’iniziativa è previsto per sabato alle ore 11, quando verrà presentata ufficialmente la nuova ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, alla presenza del sindaco di Samarate e di don Nicola, segno tangibile dell’impegno continuo al servizio della comunità.