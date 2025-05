Adecco Onsite Malpensa cerca personale operativo per l’Aeroporto di Milano Malpensa

Lavorare in aeroporto significa far parte di una macchina complessa, efficiente, sempre in movimento. Significa vivere ogni giorno a contatto con persone provenienti da tutto il mondo, in un ambiente dove la precisione, la velocità e l’attenzione al cliente fanno la differenza. È in questo contesto dinamico e internazionale che Adecco Onsite Malpensa apre le porte a nuove figure professionali, offrendo concrete opportunità di lavoro all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa.

Le posizioni aperte riguardano:

accoglienza e assistenza ai passeggeri , supportandoli durante le fasi di imbarco e sbarco e offrendo particolare attenzione a chi necessita di un aiuto speciale, come le persone a mobilità ridotta;

, supportandoli durante le fasi di imbarco e sbarco e offrendo particolare attenzione a chi necessita di un aiuto speciale, come le persone a mobilità ridotta; attività operative e tecniche , dalla gestione dei bagagli alle operazioni di rampa, contribuendo alla sicurezza e puntualità dei voli;

, dalla gestione dei bagagli alle operazioni di rampa, contribuendo alla sicurezza e puntualità dei voli; servizi logistici di supporto, garantendo che ogni operazione collegata alla partenza e all’arrivo degli aerei si svolga senza intoppi.

Chi può candidarsi

Per entrare a far parte di questo mondo, Adecco cerca candidati motivati, con un forte senso di responsabilità e una spiccata predisposizione al lavoro di squadra. È richiesta:

formazione scolastica con diploma di scuola superiore ;

; buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di ulteriori lingue costituisce un valore aggiunto);

(la conoscenza di ulteriori lingue costituisce un valore aggiunto); flessibilità oraria e disponibilità a turni che comprendono notti, weekend e festivi;

e che comprendono notti, weekend e festivi; patente di guida B e possibilità di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro;

e possibilità di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro; affidabilità, precisione, capacità relazionali.

Cosa offre Adecco Onsite Malpensa

L’offerta lavorativa prevede un contratto a tempo determinato, preceduto da una formazione preassuntiva mirata, pensata per fornire le competenze indispensabili a operare in un contesto regolato da standard elevati di qualità e sicurezza.

L’inserimento avverrà all’interno di un ambiente di lavoro strutturato, dove ogni ruolo è valorizzato e ogni operatore contribuisce in modo essenziale alla riuscita delle operazioni aeroportuali. I turni sono organizzati con attenzione, per garantire equilibrio tra vita privata e professionale.

Per chi sogna una carriera all’interno di uno degli scali più importanti d’Europa, questa è un’opportunità concreta per entrare in un settore affascinante, ricco di stimoli e prospettive di crescita.

Info utili

La data di inizio prevista è il 30/06/2025.

Categoria professionale: Personale aeroportuale

Sede di lavoro: Malpensa – Ferno (Varese)

Lingue richieste: Inglese (livello buono)

Patente: Categoria B

Mezzo richiesto: Auto

Orario: Turni, inclusi notturni

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679)