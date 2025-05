Artigiani al parco. Una giornata tra artigianato, natura e tradizione sulle sponde del Lago di Comabbio

Una giornata all’aria aperta pensata per valorizzare il talento degli artigiani locali, la bellezza del territorio e il piacere di vivere momenti autentici in famiglia

Domenica 18 maggio, dalle 10.00 alle 18.30, al Parco Berrini di Ternate arriva la sesta edizione di

ARTIGIANI AL PARCO

i mercatini di artigianato sulle sponde del Lago di Comabbio.

Una giornata all’aria aperta pensata per valorizzare il talento degli artigiani locali, la bellezza del territorio e il piacere di vivere momenti autentici in famiglia.

In un contesto naturalistico unico, affacciato sulle sponde del Lago di Comabbio, i visitatori potranno immergersi in un percorso tra artigianato di qualità, sapori genuini, esposizioni di auto storiche e attività pensate per i più piccoli.

Protagonisti della giornata saranno numerosi artigiani che esporranno le loro creazioni – circa 70-, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere e acquistare prodotti realizzati a mano con passione e competenza.

Non mancheranno le attività per le famiglie e i bambini: grazie alla collaborazione della Scuola dell’infanzia “A.M. Bongiasca” di Ternate e dell’Asilo nido “I Cuccioli” di Lisanza, i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi e didattici, in un’atmosfera giocosa e stimolante.

Grande attrattiva anche per gli appassionati di motori, con l’esposizione statica di affascinanti auto storiche, simbolo di un’epoca e di un’eleganza senza tempo grazie alla collaborazione con ACN, Autoamatori Club Novara.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ternate e grazie al supporto degli sponsor:

Emporio delle Meraviglie

Personal Shopper Lavazza

Ares Group

L’accesso al parco è libero

Fotografo ufficiale dell’evento: Mirco Ingala