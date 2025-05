Castellanza: al via il servizio diserbo marciapiedi

Il Comune di Castellanza ha perfezionato l’affidamento del servizio di diserbo marciapiedi per l’annualità 2025, assegnato tramite procedura di gara alla Cooperativa Sociale Officina Onlus di Ferno, con uno stanziamento complessivo di 42.578 euro. Il piano operativo prevede un primo intervento meccanico, avviato lo scorso 7 maggio, seguito da ulteriori tre interventi con prodotti fitosanitari certificati e conformi alla normativa vigente, secondo le disposizioni del Piano di Contenimento delle erbe infestanti del Comune. Ogni ciclo di intervento richiede circa 12 giorni lavorativi per il completamento. Le operazioni si articoleranno in tre fasi temporali: inizio maggio, metà giugno-luglio e settembre, con possibili adattamenti in base all’andamento stagionale e alle condizioni meteorologiche.

Il progetto adotta un approccio differenziato per zone sensibili: nelle aree adiacenti a parchi, giardini, strutture sanitarie, plessi scolastici e asili, nonché nelle zone di rispetto dei pozzi idropotabili, verranno impiegati esclusivamente metodi meccanici per tutelare la salute dei cittadini e rispettare l’ambiente. L’implementazione del Piano di Contenimento delle erbe infestanti rappresenta un elemento chiave nella strategia comunale per la gestione integrata del verde pubblico, garantendo standard elevati di decoro urbano e sicurezza stradale.