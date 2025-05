Emozioni a sei zampe: il 17 e 18 maggio a Buguggiate torna il Dog Academy Festival

Un weekend all’insegna del divertimento per umani e amici a quattro zampe tra sport, laboratori, street food e spettacoli. Al centro cinofilo Dog Academy di Buguggiate, due giornate gratuite da vivere in famiglia

Cani felici, famiglie all’aria aperta e tante attività pensate per coinvolgere adulti, bambini e naturalmente i nostri amici a quattro zampe. Sabato 17 e domenica 18 maggio il centro cinofilo Dog Academy di Buguggiate (via Verdi 1) si trasforma in un vero e proprio villaggio del benessere cinofilo per la terza edizione del Dog Academy Festival.

L’evento – organizzato da Dog Academy Italia ASD in collaborazione con A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) – è ormai un appuntamento fisso per tutti gli amanti degli animali. Il festival combina sport cinofili, spettacoli, laboratori, socialità e buona cucina in un’atmosfera rilassata e coinvolgente, dove protagonisti sono i cani e le persone che li amano.

Esperienze gratuite per tutti (cani inclusi)

Dal sabato mattina alle 9.30 sarà possibile partecipare gratuitamente a dimostrazioni e prove delle principali attività cinofile: dog puller, treibball, agility e attività in acqua. Una vera occasione per mettersi in gioco con il proprio cane, scoprire nuove discipline e divertirsi insieme.

Inoltre verrà dedicato un breve spazio alla possibilità di richiedere consulenze gratuite di educazione e comportamento con gli istruttori.

Un pranzo da leccarsi i baffi

Non mancherà l’area food, con piatti caldi, street food e specialità locali. Tra gli appuntamenti più attesi:

– Sabato sera: serata spagnola con paella e sangria (su prenotazione)

– Domenica a pranzo: fritto misto croccante e gustoso, ideale da condividere

L’esposizione cinofila e gli stand

Il clou del festival sarà domenica 18 maggio, con l’esposizione cinofila amatoriale aperta a tutte le razze, compresi i meticci. I cani saranno giudicati da esperti e premiati in base alle categorie, grazie al supporto degli sponsor locali. Inoltre, una zona artigianato con stand dedicati al mondo pet e handmade arricchirà la manifestazione con prodotti unici e promozioni per chi desidera intraprendere un percorso educativo o sportivo con il proprio cane.

Una festa per tutti

«Il Dog Academy Festival è molto più di un evento cinofilo – spiegano gli organizzatori – è un’occasione per vivere due giornate all’aperto, rafforzare il legame con i nostri animali e divertirsi in un contesto accogliente e rispettoso».

L’ingresso è libero e tutte le attività sono pensate per coinvolgere il pubblico in modo diretto e inclusivo.

Scarica la locandina

CONTATTI

Dog Academy Italia ASD

Via Giuseppe Verdi 1, 21020 Buguggiate

T. +39 324 538 4160

@:dogacademyitalia@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram