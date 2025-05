Incendio a Bellinzona: evacuata una palazzina, una persona ustionata alle mani

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12 a Bellinzona in una palazzina in via Domenico Fontana è scoppiato un incendio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo ha preso avvio nella cucina di un appartamento al quinto piano.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione provvisoria di una quindicina di persone presente nell’edificio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, nonché i pompieri di Bellinzona, che hanno spento le fiamme, rimaste circoscritte al locale.

Una persona che si trovava nell’appartamento interessato dall’incendio ha riportato delle leggere ustioni alle mani e una leggera intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.