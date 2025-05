La Castellanzese vince 2-0 a Desenzano e festeggia la salvezza

La Castellanzese conquista una vittoria cruciale sul campo del Desenzano, imponendosi per 2-0 e assicurandosi la salvezza diretta in Serie D per la settima stagione consecutiva. La squadra di Mister Mangone continua la sua impressionante serie positiva, arrivando a nove risultati utili consecutivi con quattro vittorie e cinque pareggi.

L’entusiasmo dei tifosi esplode al triplice fischio, con il Fan Club “Sogno NeroVerde”, amici e familiari uniti in un festeggiamento corale sugli spalti.

CRONACA

La Castellanzese parte forte e trova subito il vantaggio: dopo meno di dieci minuti, Chessa serve Castelletto, che con un tocco preciso innesca Boix Garcia. L’attaccante conclude di prima intenzione battendo Morello per l’1-0.

Il Desenzano cerca di reagire, ma i neroverdi mantengono il controllo del gioco. Quaggio crea l’occasione più pericolosa per i padroni di casa, ma Salina risponde con una parata determinante.

Nel finale del primo tempo, un recupero decisivo di Rusconi permette a Colombo di avanzare centralmente e, con un tiro preciso, siglare il 2-0.

Nel secondo tempo, Colombo sfiora il terzo gol approfittando di un errore di Morello, ma il portiere si riscatta con un’ottima parata. La Castellanzese gestisce il vantaggio con autorità e, nei minuti di recupero, Chessa sfiora il 3-0 colpendo il palo.

Alla fine, il fischio finale sancisce la vittoria e la salvezza, con la squadra e i tifosi in festa.

TABELLINO

DESENZANO – CASTELLANZESE 0–2 (0-2)

Marcatori: 9’ pt Boix Garcia (C), 44’ pt Colombo (C)

Desenzano (4-3-3): Morello; Turelli, Tomas, Carboni (20’ st Antonciuc), Melani; Tomaselli (1’ st Vitolo), Gasperi, Antonelli; Bianchetti (1’ st Barranca), Quaggio, Camarlinghi (11’ st Andreis). A disposizione: Cattaneo, Polenghi, Ntube, Biondini, Procaccio. Allenatore: Marco Gaburro.

Castellanzese (3-4-1-2): Salina; Rusconi, Gritti, Rodolfo Masera; Fiorella (35’ st Selmo), Castelletto, Lacchini, Boccadamo; Chessa; Colombo, Boix Garcia (26’ st Fall). A disposizione: Poli, Pisan, Brondi, Serra, Zulli, Di Coste, Bernardi. Allenatore: Amedeo Mangone.

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze; assistenti Gabriele Fracasso di Torino e Gianluca Guerra di Nola.

Ammoniti: 11’ pt Carboni (CD), 33’ pt Lacchini (C), 36’ pt Tomaselli (CD), 46’ st Melani (CD).

Recupero: 1’ + 3’.