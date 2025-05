Menzione d’onore per quattro studenti del Liceo Frattini di Varese ai Campionati del Patrimonio

Una grande soddisfazione per il Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese per gli ottimi risultati ottenuti, con menzione d’onore per il lavoro svolto con passione e competenza, alle finali nazionali dei Campionati del Patrimonio che si sono tenute ad Ancona venerdì 9 maggio. Progetto seguito dai docenti Luisa Mazzucchelli, Alberto Bertoni e Pamela Stroppa.

La squadra, composta dagli studenti Ilario Giavini (4^E), Stella Meijers (4^B), Alice Teri (4^B) e Viviana Lucchi (3^A), ha partecipato alle selezioni regionali dei Campionati del Patrimonio iniziativa promossa da ANISA, l‘Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, che si sono svolte il 28 febbraio presso la sede della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Milano: il tema assegnato, Clemente VIII e il Giubileo del 1600. In quell’occasione i ragazzi hanno ottenuto il Primo Posto con il punteggio di 42,5/44, il più alto a livello nazionale.

I quattro studenti del Frattini hanno poi presentato alle finali nazionali ad Ancona, un elaborato dal titolo “Peregrini dell’arte, l’eco di Viggiù nei fasti di Roma”, approfondimento che ha raccontato le figure degli artisti viggiutesi che tra il XVI e il XVII secolo hanno raggiunto Roma dove si sono affermati come architetti e scultori, lavorando per il Papi e per le più importanti famiglie romane.