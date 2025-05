Nella chiesa di San Francesco a Saronno un concerto lirico sinfonico dedicato a Mozart e Respighi

Interessante appuntamento musicale domenica 18 maggio a Saronno. Alle 21 nella Chiesa di San Francesco, è in programma in concerto sinfonico corale dedicato a due grandi maestri della storia della musica: Wolfgang Amadeus Mozart e Ottorino Respighi.

L’appuntamento, dal titolo “Mozart & Respighi. Due geni senza tempo”, propone un repertorio di grande valore artistico, interpretato dall’Orchestra sinfonica dei Colli Morenici diretta dal M° Francesco Attardi, con la partecipazione dei Civici Cori di Milano della Scuola di musica Claudio Abbado, preparati dai maestri Francesco Girardi e Fabio Zambron.

Il programma prevede tre opere che mettono in luce la profondità espressiva e la ricchezza timbrica dei due compositori: di Respighi verranno eseguiti la Lauda per la Natività del Signore P 166 (1930), per soli, coro, strumenti pastorali e pianoforte a quattro mani, un brano poco eseguito del compositore italiano, e l’adagio Di sera P 048 (1903) per 2 oboi ed archi. Di Mozart verrà proposta la Krönungsmesse K 317 (Messa dell’Incoronazione), in do maggiore per soli, coro e orchestra.

Al pianoforte Elisa De Luigi e Anna Paganini, affiancate dai solisti Elisa Maffi, Jessica Pantarotto, Tania Pacilio, Riccardo Della Sciucca e Gabriele Valsecchi.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta e dal Comune di Saronno, offre al pubblico l’opportunità di vivere un momento di cultura e spiritualità attraverso l’esecuzione di capolavori sacri della musica classica, in un contesto suggestivo come quello della chiesa di San Francesco.

Ingresso libero.