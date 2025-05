Ultima giornata di campionato per Varesina e Castellanzese

Domenica 4 maggio alle 15, andranno in scena le partite valide per la trentottesima e ultima giornata della stagione regolare del Girone B di Serie D. La Varesina ospiterà il Magenta con l’obiettivo di onorare al meglio l’ultima gara casalinga, mentre la Castellanzese va a Desenzano per cercare di ottenere la salvezza diretta.

VARESINA – MAGENTA

La Varesina si appresta a disputare l’ultimo turno casalingo del campionato contro il Magenta. Per le Fenici si tratterà anche dell’ultima partita in assoluto della stagione, dato che la sconfitta rimediata a Sondrio e le vittorie delle dirette concorrenti hanno precluso ogni possibilità di raggiungere un piazzamento playoff, rendendo definitiva la sesta posizione. Nonostante questo la squadra di mister Marco Spilli dovrà onorare al meglio l’impegno per salutare i propri tifosi con un successo. Dall’altra parte ci sarà il Magenta che ha ancora qualche possibilità di disputare i playout e per farlo dovrà cercare di ridurre il ritardo di 8 punti rispetto ad una tra Castellanzese e Crema. I milanesi dovranno cercare di vincere a tutti i costi, sperando in un passo falso delle due rivali, che sono attese da gare molto complicate sul campo di Desenzano e Ospitaletto. Nella gara di andata si impose la formazione gialloblù per 3-1.

DESENZANO – CASTELLANZESE

La Castellanzese arriva dalla clamorosa vittoria in rimonta da 0-2 a 3-2 contro la Folgore Caratese che ha rappresentato un importante passo verso la salvezza, visto l’aggancio al Crema e il mantenimento del +8 sul Magenta. I neroverdi hanno anche sfatato il tabù del “Provasi”, dove il successo mancava da oltre sei mesi. Nell’ultima giornata della stagione regolare, la squadra allenata da mister Amedeo Mangone se la vedrà contro il Desenzano, formazione terza in classifica, insieme alla Pro Palazzolo, già sicura di disputare i playoff e in questi ultimi novanta minuti avrà ancora la possibilità di centrare il secondo posto. Dal canto suo la formazione neroverde dovrà cercare di vincere a tutti i costi, perché in caso di tre punti la salvezza diretta sarebbe certa, senza dover sperare nei passi falsi di Crema e Magenta. La gara di andata disputatasi a Castellanza si era conclusa con il punteggio di 1-1.