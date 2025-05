Un weekend di festa e solidarietà a Monvalle: camminata e Fiera di primavera

Il 17 e 18 maggio due eventi coinvolgenti animeranno il paese: una camminata solidale per sostenere la UILDM e una fiera con attività per tutte le età a favore della scuola materna

Nel fine settimana del 17 e 18 maggio, Monvalle ospiterà due appuntamenti pensati per coinvolgere la cittadinanza in un clima di condivisione, solidarietà e divertimento.

Camminata solidale a favore della UILDM – Domenica 18 maggio

La mattina di domenica 18 maggio sarà dedicata alla solidarietà con la camminata organizzata dalla Proloco e il Gruppo alpini di Monvalle insieme alla Asd Contini, Ciclovarese, il Gruppo sportivo e la Protezione civile di Monvalle in collaborazione con la UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Varese.

L’evento prenderà il via alle 9.00 con il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni al Centro sociale “Lago Azzurro” in via Mazzini 2. Alle 10.15 è prevista una breve presentazione dell’associazione UILDM, seguita alle 10.30 dalla partenza della camminata. Il percorso si concluderà intorno alle 12.00.

L’iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino l’impegno della UILDM nel contrasto alle distrofie muscolari. Ai partecipanti verrà fornita acqua e un ricordo della giornata, fino a esaurimento scorte. L’intero ricavato dell’evento – che prevede un’offerta minima di 5 euro – sarà devoluto alla UILDM sezione di Varese. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Fiera di Primavera – Sabato 17 e domenica 18 maggio

Sempre nel weekend, la Proloco di Monvalle propone la Fiera di primavera, un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli con attività gastronomiche, musica, mercatini, letture e laboratori.

Sabato 17 maggio alle 19.00 aprirà lo stand gastronomico, dove si potrà gustare la pizza cotta nel forno a legna. La serata proseguirà alle 21.00 con musica latinoamericana proposta da DJ Sirmax.

Domenica 18 maggio la fiera riprenderà fin dal mattino: alle 9.00 è in programma una sessione di yoga con Lorenza Cattalani e Paola Moretti (per partecipare è necessario iscriversi al numero +39 340 399 8973). A mezzogiorno riaprirà lo stand gastronomico con piatti come le alette di pollo alla griglia.

Nel pomeriggio si susseguiranno i mercatini di primavera (dalle 13.30), laboratori per bambini (dalle 14.30) e una lettura animata a cura della biblioteca (alle 15.00). Alle ore 16.00 è prevista una sessione di yoga genitori-figli sempre con Lorenza Cattalani e Paola Moretti. Il ricavato delle attività yoga sarà devoluto alla scuola materna di Monvalle. Durante l’intera giornata sarà attiva anche un’esposizione e vendita di fiori curata dalla stessa scuola.