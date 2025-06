A Lonate Pozzolo arriva il “color town”

Dal 27 al 29 giugno, Lonate Pozzolo si prepara a vivere tre giorni all’insegna del divertimento, della musica, del gusto e, soprattutto, del colore. In Piazza Mercato, in via Galvani, andrà in scena la nuova edizione di Color Town, un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli con un programma ricco di appuntamenti.

Si parte dalla serata di venerdì 27 con la “Color Revolution”. L’Area Feste si accenderà con due format ormai amatissimi: lo Schiuma Party, un mare di bolle e schiuma pronti a travolgere il pubblico in un’ondata di entusiasmo, e il Silent Party, che permetterà di ballare fino a tardi ascoltando la propria musica preferita in cuffia. Per tutta la serata saranno attivi stand gastronomici e servizio bar.

Sabato 28 sarà una giornata dedicata al gioco, al divertimento e alla birra. Si comincia alle 14 con il torneo di eSports aperto a tutte le età, che vedrà protagonisti appassionati di videogiochi e un maxi-torneo di Mario Kart. Dalle 16 alle 19, spazio alla sensibilizzazione e alla scoperta con l’iniziativa “Sensi in libertà”, proposta dal Il Villaggio del Cane: un percorso sensoriale pensato per bambini e amici a quattro zampe. E per chi non ci vedesse più dalla fame, sarà disponibile la merenda!

La serata di Sabato entrerà nel vivo con la Festa della Birra, che proporrà cinque birre selezionate e piatti ispirati all’Oktoberfest. A seguire, il palco sarà tutto per gli Urlo Band, che con il loro sound faranno cantare e ballare il pubblico fino a tardi.

Domenica 29 si chiude in bellezza. Alle 12 si terrà il Pranzo Sociale con una grande “risottata” estiva in tre varianti, mentre il pomeriggio sarà tutto dedicato all’appuntamento clou: Color town formato XXL, una corsa colorata tra musica, DJ set e piogge di polveri colorate, in un’atmosfera così vivace da essere visibile anche dagli aerei in atterraggio a Malpensa.

Gran finale con il Country Party, che porterà a Lonate il vero barbecue americano firmato La Griglia del Frau e le danze country dell’associazione 4 Steps In Place ASD.