A Varese Gruppo Novauto Toyota e I.S.I.S. Newton insieme per formare i professionisti dell’automotive di domani

Una sinergia concreta tra scuola e impresa prende forma a Varese grazie alla collaborazione tra Toyota Motor Italia, il Gruppo Novauto e l’I.S.I.S. Newton, con l’obiettivo di offrire agli studenti una formazione d’eccellenza nel settore automotive, integrando didattica innovativa e pratica su tecnologie di ultima generazione.

L’Istituto Newton di Varese è stato recentemente selezionato per far parte del programma nazionale Toyota Tech School – già noto dal 1995 come T-TEP – nato da un protocollo d’intesa tra Toyota Motor Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il programma coinvolge 35 istituti in tutta Italia e propone percorsi formativi all’avanguardia per studenti e docenti, con l’uso di simulatori, veicoli ibridi, software professionali e laboratori attrezzati secondo gli standard delle officine ufficiali Toyota.

Una Toyota Yaris Hybrid per l’apprendimento pratico

Grazie al contributo del Gruppo Novauto Toyota di Varese, l’I.S.I.S. Newton ha ricevuto in dotazione una Toyota Yaris Hybrid, vettura che gli studenti possono utilizzare per attività pratiche e simulazioni, concentrandosi in particolare sulla manutenzione dei veicoli elettrificati.

Oltre alla Toyota Yaris gli studenti avranno a disposizione:

attrezzature professionali e software identici a quelli delle officine Toyota;

strumenti specifici per la manutenzione dell’ibrido;

abbigliamento tecnico da officina, per simulare un contesto lavorativo autentico.

La voce dei protagonisti

Così Giancarlo Ruffino, titolare del Gruppo Novauto: “Siamo orgogliosi di contribuire alla formazione dei giovani offrendo loro strumenti, competenze e opportunità reali di crescita. La collaborazione con l’I.S.I.S. Newton è un esempio concreto di come scuola e impresa possano lavorare insieme per costruire il futuro”.

“Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, che possono confrontarsi con tecnologie all’avanguardia e acquisire competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L’ingresso del nostro istituto nel network delle Toyota Tech School è motivo di grande orgoglio e conferma la qualità del nostro percorso formativo tecnico. Il progetto rientra nel percorso di coinvolgimento in atto nel nostro polo tecnico professionale del mondo produttivo e delle aziende di settore, al fine di garantire un’offerta formativa aggiornata ai più recenti metodi e strumenti didattico-formativi”, le parole di Daniele Marzagalli, Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. Newton di Varese

“Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova scuola che si unisce agli altri 34 presidi presenti in Italia. Un segnale concreto della visione di Toyota, che investe nella formazione dei giovani con strumenti innovativi e competenze tecniche avanzate. La Toyota Tech School offre opportunità reali per applicare quanto appreso nella rete ufficiale Toyota, contribuendo a creare un legame virtuoso tra azienda, istituzioni e territorio, a beneficio delle nuove generazioni”, conclude Luana Montonese, Toyota Academy Senior Manager.

Didattica, competenze e risultati concreti

Un docente e uno studente dell’I.S.I.S. Newton hanno già partecipato alla 16ª edizione del Toyota Skill Contest, la gara nazionale tra le scuole del network, classificandosi all’ottavo posto su venti istituti partecipanti. A garanzia dell’elevato standard formativo, ogni anno a settembre i docenti delle Toyota Tech School partecipano a una certificazione professionale ufficiale presso la sede Toyota di Roma.

Il progetto “A scuola come in officina”

Il percorso formativo si arricchisce grazie all’iniziativa “A scuola come in officina”, ideata da Massimo Pozzi: un ciclo di lezioni specialistiche tenute dai tecnici certificati Toyota del Gruppo Novauto, pensato per portare in aula competenze direttamente spendibili nel contesto reale delle officine.

Un modello virtuoso per il territorio

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra scuola e impresa possa generare valore per il territorio, formando giovani preparati alle sfide del settore automobilistico del futuro e promuovendo un’istruzione tecnica davvero allineata alle richieste del mondo del lavoro.