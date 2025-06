Donne fuori scena: in piazza a Samarate ironia, musica e letture per riscrivere la storia

Samarate Loves Books torna con un nuovo appuntamento estivo all’insegna della cultura, della lettura e del teatro. Venerdì 6 giugno, alle ore 21 in Piazza Italia, andrà in scena lo spettacolo “Ti amo ma non troppo”, un evento pensato per promuovere la cultura della lettura ad alta voce attraverso l’ironia e la riflessione.

Lo spettacolo, liberamente tratto da grandi romanzi, affronta con leggerezza e intelligenza il tema della libertà e dell’emancipazione femminile, dando finalmente voce diretta a personaggi celebri della letteratura, come Eva, Beatrice, Giulietta e Penelope. «Figure che abbiamo sempre conosciuto attraverso lo sguardo e

le parole degli uomini – poeti, narratori, artisti – si raccontano ora in prima persona, ribaltando la narrazione tradizionale e mostrando un punto di vista tutto nuovo» racconta Consuelo Sozzi, la presidente di Samarate Loves Books.

Attraverso un linguaggio ironico e coinvolgente, le protagoniste porteranno sul palco la loro versione della storia: un’occasione per sorridere, emozionarsi, ma anche riflettere sul ruolo delle donne nella società, ieri come oggi. La performance sarà accompagnata dalla musica e dalla voce di Valentino Ronchi, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

Come da tradizione, al termine della serata verrà offerto al pubblico un dolce, grazie alla collaborazione con i commercianti locali.

Il primo evento estivo

Lo spettacolo è il primo di due appuntamenti estivi organizzati da Samarate Loves Books in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Samarate. Il secondo evento è previsto per giovedì 1o luglio e vedrà protagonista il cantautore Renato Franchi, che presenterà in musica e parole il suo nuovo libro.

Entrambi gli eventi si svolgeranno in Piazza Italia alle ore 21. In caso di maltempo, sarà la sala sopra il Circolo di Samarate ad accogliere il pubblico. L’ingresso è libero