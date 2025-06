Giornata Mondiale dell’Ambiente: Legnano è con Plastic Free. L’8 giugno pulizia del Parco Alto Milanese

Giugno è il mese dedicato all’ambiente e tutti noi possiamo fare la nostra parte con azioni concrete». A ricordarlo oggi, giovedì 5 giugno, in occasione della Giornata per l’Ambiente è Clarita Di Lena referente di Plastic Free a Legnano, associazione alla quale ha aderito lo stesso Comune. A partire dal mese di giugno, sono in programma diversi appuntamenti di CleanUp, momenti di raccolta rifiuti organizzati in vari territori lombardi e aperti alla cittadinanza. In questo mese sarà data particolare attenzione, oltre che alla plastica, anche ai mozziconi di sigaretta. Uno di questi coinvolgerà il Parco AltoMilanese: area verde che si articola tra Legnano, Busto Arsizio e Castellanza. «Queste iniziative non sono solo un gesto simbolico, ma una vera azione di responsabilità collettiva per proteggere l’ambiente – afferma Clarita -. Un valore che Legnano ha fatto proprio, stringendo un patto ufficiale con l’associazione nazionale Plastic Free, realtà impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica e nel coinvolgimento attivo delle comunità. A Legnano, l’associazione ha già avviato incontri di sensibilizzazione nelle scuole e sta pianificando nuovi eventi di CleanUp per i prossimi mesi. Invitiamo la comunità a fare scelte più sostenibili, a riconoscere il pianeta come la propria casa».

Accanto all’azione dei volontari, anche il Comune di Legnano e le società AMGA e ALA, che si occupano rispettivamente della gestione dei servizi ambientali e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, giocano un ruolo chiave nel promuovere pratiche sostenibili e consapevolezza ambientale tra i cittadini. Qui maggiori info

Partecipare alla relatà associativa Plastic Free è semplice: basta iscriversi agli eventi sul sito plasticfree.it. «È un gesto piccolo, ma carico di significato – afferma Clarita -. Ogni passo in avanti, ogni sacchetto raccolto, ogni persona coinvolta fa davvero la differenza».

Di seguito la locandina informativa sull’iniziativa dell’8 giugno

ALTRI EVENTI

Ricordiamo gli eventi in programma sul territorio di Milano. Il primo evento si svolgerà domenica 1° giugno alle ore 9:30, con ritrovo presso il laghetto di Casnate, in provincia di Como. L’ingresso è da via Galvani a Casnate con Bernate e l’iniziativa sarà coordinata da Mariacristina Scaltriti. A seguire, venerdì 6 giugno alle ore 8:15, l’appuntamento sarà a Verderio, in provincia di Lecco, davanti alla scuola primaria Collodi. Anche in questo caso si tratterà di una raccolta collettiva, con la supervisione della referente Barbara Cavaunza. Il sabato 7 giugno si svolgeranno ben due CleanUp a Milano, entrambi alle ore 9:30. Il primo partirà dall’uscita della metropolitana Stadio San Siro, in via Harar, con la guida di Marina Minceva. Il secondo avrà come punto di partenza piazza Piero Gobetti, sempre nel capoluogo lombardo, con la presenza del referente Matteo Bignardi.