Incidente tra un’auto e una moto a Malnate, ferito un uomo di 43 anni

È stato trasportato in ospedale in codice verde l’uomo di 43 anni rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, nell’incidente avvenuto in via Adua a Malnate nella serata di lunedì 16 giugno.

Ancora da verificare le cause che hanno portato allo scontro tra un’auto e una moto in cima alla salite delle Fontanelle a Gurone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Sos Malnate – che dista poche centinaia di metri – e le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica.