Insieme per sempre, a Cuasso amore e dolore per i funerali di Anna Castoldi e Giuseppe Rizzotti

Amore, dolore e “umana pietà” hanno accompagnato questa mattina nella piccola chiesa di Cavagnano l’ultimo viaggio di Anna Adele Castoldi e Giuseppe Rizzotti, i coniugi morti la scorsa settimana all’ospedale di Angera in un tragico omicidio suicidio che ha scosso tutta la comunità di Cuasso al Monte.

In tanti hanno voluto portare l’ultimo saluto ad Anna e Giuseppe, ancora una volta vicini nelle bare di legno accostate all’altare, per sempre insieme, nella vita come nella morte. A portare l’affetto e il cordoglio di tutta la comunità c’era la sindaca Loredana Bonora, che in questi giorni ha cercato di stare vicina alla famiglia e a tutta la cittadinanza.

Il parroco don Franco ha fatto fatica a trovare parole di consolazione e di speranza per i figli dei due anziani coniugi, per i loro amici e per tutte le persone che si sono raccolte nella piccola chiesa della frazione, dedicata proprio ai santi Anna e Giuseppe. Le ha cercate nel libro di Giobbe, nel Vangelo che racconta le ultime ore di Gesù sulla croce, nelle parole di Sant’Agostino che nelle Confessioni scrive “Signore tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”.

«Le parole, quelle dette e quelle non dette hanno casa nella nostra coscienza, il luogo più sacro, sottratto allo sguardo degli altri – ha detto don Franco nell’omelia – Solo a volte riusciamo a comunicare il tumulto della nostra vita interiore che scorre come un magma dentro di noi. Ognuno porta nel cuore gioia e sofferenza e l’unica speranza è affidarci a Dio, come fece Gesù nel momento più buio: “affido a te la mia vita”. Sono parole che parlano a ciascuno di noi, perché tutti sperimentiamo il buio e la luce nella nostra esistenza terrena. Sono certo che Anna e Giuseppe, alle soglie dell’eternità hanno incontrato la Madonna che tanto hanno pregato nella loro vita e che il loro caro amico don Giancarlo li abbia affidati al Signore dicendogli “Accoglili, sono nostri fratelli».

La funzione si è conclusa con l’affettuoso ricordo di don Enrico, amico dei due coniugi da tanti anni: «La notizia della loro morte mi ha sorpreso e scosso, non riesco a farmene una ragione – ha detto – ma li ricorderò sempre nei momenti di gioia, quando insieme al gruppo Amici dell’Ospedale, partecipavano alle feste, ai pellegrinaggi, ai viaggi a Lourdes. Sempre insieme, sempre gentili e generosi. Mi hanno sempre colpito la loro unione e le loro vicendevoli premure. Oggi, con dolore ma con umana pietà e tanta stima, saluto Anna e Giuseppe. Addio, a Dio, ci rivedremo nella Casa del Padre».