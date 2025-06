La lettera d’amore di Matteo Librizzi per Varese e per la maglia biancorossa

Sono passati pochi giorni dall’annuncio della firma sul contratto che sancisce la permanenza di Matteo Librizzi nella sua Varese: un rinnovo voluto e atteso da parte di tutta la tifoseria che ha identificato nel play nato a pochi passi dal palazzetto di Masnago il proprio nuovo idolo.

E Librizzi ha dimostrato di ricambiare tutto l’affetto della tifoseria biancorossa con una vera e propria lettera d’amore. Ecco il testo e il video che raccontano tutta la passione e l’affetto del capitano biancorosso per la sua città e per la sua gente:

Cara Varese, il nostro è un legame speciale fatto di passione, sudore, gioie, pianti e momenti indimenticabili. Oggi sono felice di rendere questo legame ancora più forte e continuare a scrivere insieme la storia del club. Non è solo la firma di un contratto, è molto di più. È la realizzazione di un sogno, è l’orgoglio di continuare a indossare questi colori che sono la mia seconda pelle.

È il privilegio di giocare di fronte a voi che spingete me e i miei compagni fino alla fine e sono impaziente di vivere ancora altre mille battaglie sul parquet di Masnago. Quando ero bambino ed ho iniziato a giocare a pallacanestro, ho sempre provato ad immaginare cosa significasse segnare un canestro davanti al palazzetto pieno, guardare gli occhi sognanti dei bambini, sentire i tifosi urlare di gioia ed esultare al centro del campo dopo una vittoria.

Essere il capitano di questa squadra, per me che sono valesino, significa presentare una città intera e non vedo l’ora di lottare per ognuno di voi fino all’ultima goccia di sudore. Adesso, uniti più che mai, scriviamo un altro capitolo della storia della Pallacanestro Varese. Grazie per il vostro affetto, libro.

Matteo Librizzi