Nascono a Varese i dialoghi del sacro Monte: una giornata con Cacciari, Botta e il direttore del Museo egizio di Torino

Il 21 giugno succede qualcosa di diverso al Sacro Monte di Varese. Non una conferenza, non un convegno, ma una giornata per ascoltare, confrontarsi, fare domande. Nasce la prima edizione dei Dialoghi del Sacro Monte, un esperimento che mette al centro il valore del dialogo in un tempo in cui, a forza di parlare, abbiamo smesso di capirci.

L’appuntamento si terrà alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, uno dei luoghi più affascinanti del Sacro Monte, e porterà insieme filosofi, architetti, scienziati, economisti, voci religiose e culturali. A guidare l’iniziativa Archeologistics, PSFactory e VareseNews, con il patrocinio del Comune di Varese e dell’Ordine degli Architetti.

«C’è un estremo bisogno di dialogo oggi. In un tempo in cui le relazioni internazionali si irrigidiscono e il confronto sembra impossibile non riusciamo ad accordarci su nulla, perchè senza dialogo non possono emergere modelli nuovi, visioni, prospettive comuni. Per questo abbiamo sentito l’urgenza di creare uno spazio che rilanci il dialogo come valore fondativo – spiega Emilio Paccioretti, Fondatore e Presidente di PSFactory, start up innovativa nata per affrontare le sfide delle nuove tecnologie digitali, tra gli ideatori del progetto – Per questo vorremmo dare una dimensione europea a questo progetto. E non è un caso che questa giornata nasca al Sacro Monte di Varese, patrimonio UNESCO e simbolo di spiritualità, natura e arte».

Paolo Perulli, docente di Sociologia Economica e presidente del comitato scientifico, invita a guardare il progetto come una piccola provocazione culturale: «Ci vuole coraggio, oggi, a parlare di dialogo. È una parola che sembra sparita, oscurata da scenari di crisi, guerre, poteri che non ascoltano più. Questa giornata vuole porre domande scomode: esiste ancora un dialogo tra potere e società? Le masse sono rappresentate o semplicemente manipolate? Che cosa intendiamo davvero per “dialogo”?».

Anche il Comune di Varese ha creduto da subito nel progetto. L’assessore alla Cultura, Enzo Laforgia, sottolinea: «Oggi, troppo spesso, il dialogo è stato rimpiazzato dal dibattito: un gioco di opinioni che non si incontrano mai. Il vero dialogo è tutt’altra cosa: è la possibilità di cambiare idea ascoltando l’altro, è un esercizio di democrazia. E non poteva esserci luogo più adatto del Sacro Monte per far nascere questo percorso. Siamo convinti che questa sia solo la prima tappa di qualcosa che continuerà».

La giornata si articolerà in due sessioni – mattina e pomeriggio – e vedrà la partecipazione di figure di rilievo del pensiero, della cultura, dell’arte e dell’economia contemporanea. Tra gli ospiti Massimo Cacciari, Mario Botta, architetto di fama internazionale attivo anche sul territorio varesino (a breve inaugurerà un nuovo progetto per i 50 anni del FAI), Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e Rossella Miccio, presidente di Emergency.

IL PROGRAMMA

Programma della mattina (ore 9.30-13.00)

• – Saluti, Enzo Rosario Laforgia, Assessore alla Cultura, Comune di Varese

• – Gli obiettivi de I Dialoghi, Paolo Perulli

• – La superiorità del dialogo, Massimo Cacciari

• – L’architettura del dialogo, Mario Botta

• – Il dialogo ebraico cristiano, Madre Cristiana Dobner

• – Imparare il dialogo con le macchine, Luca Mari

Programma del pomeriggio (ore 14.30 -17.00)

• – La cultura del dialogo, Paola Dubini e Christian Greco

• – Quando e perché prevale il non dialogo, Alessia Amighini

• – Il dialogo in guerra, Rossella Miccio

• – Il dialogo con chi non dialoga, Maddalena Camera/Edoardo Macchi

• – Il dialogo in azienda, Michela Conterno

• – Conclusioni, Elena Brusa Pasquè

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria su Eventbrite

SITO WEB: www.idialoghidelsacromonte.com

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/i_dialoghidelsacromonte/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=61576221552857