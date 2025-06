Pensare l’intelligenza artificiale: tre incontri a Materia per capire il presente

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle nostre vite: la utilizziamo senza rendercene conto e la temiamo senza conoscerla a fondo. A Materia Spazio Libero, tre appuntamenti propongono uno sguardo critico, accessibile e profondo sull’AI, mettendo insieme università, giornalismo e riflessione filosofica. Un’occasione per capire non solo “come funziona” ma soprattutto “cosa significa” convivere con queste nuove forme di intelligenza.

Dai Sapiens a ChatGPT

Giovedì 19 giugno – ore 21:00

Un incontro a cura di Hagam Essere in comunicazione con Davide Tosi, delegato all’Intelligenza Artificiale della rettrice dell’Università dell’Insubria, si partirà da una domanda chiave: come siamo arrivati da Homo Sapiens alle intelligenze artificiali generative? Un viaggio nella storia delle intelligenze che già abitano le nostre vite, fino ad arrivare ai modelli contemporanei come ChatGPT. Un incontro divulgativo ma rigoroso, per fare chiarezza sul significato tecnico e culturale dell’AI.



Cronache dal futuro: come raccontiamo l’Intelligenza Artificiale

Giovedì 3 luglio – ore 21:00

Il giornalista di Sky Franco Ferraro, intervistato da Riccardo Saporiti, giornalista di Varesenews, Il Sole 24ore, Wired, porterà un punto di vista inedito: quello di chi ogni giorno deve tradurre l’innovazione in storie comprensibili al grande pubblico. Come sta cambiando il nostro modo di parlare (e temere) l’AI? Quali rischi e quali promesse sono reali, e quali sono frutto di narrazioni sensazionalistiche?

L’intelligenza artificiale di Dostoevskij

Martedì 8 luglio – ore 21:00

Il professor Luca Mari della LIUC, intervistato da Roberta Bertolini, giornalista di Varesenews, ci guiderà in una riflessione che va oltre la tecnica. L’AI, dice Mari, è forse il più vicino che l’umanità sia mai arrivata a “incontrare un’intelligenza aliena”. Che cosa cambia nel nostro modo di pensare, decidere, vivere, se ci confrontiamo con macchine capaci di generare contenuti, risposte, visioni del mondo? Un incontro che unisce pensiero scientifico e cultura umanistica.