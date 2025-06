Torna a Mariano Comense la mostra mercato del disco: appuntamento domenica 6 luglio

Domenica 6 luglio, collezionisti e amanti della musica si danno appuntamento a Mariano Comense per il consueto evento dedicato al mondo del vinile, del CD e del DVD: la Mostra Mercato del Disco per hobbisti, organizzata da Rock Paradise, Discollection e il Nuovo Circolo Mariano.

La manifestazione si terrà all’interno del Nuovo Circolo Mariano, in via Emanuele D’Adda 13, dalle ore 10 alle 18, con ingresso completamente gratuito.

Protagonisti assoluti della giornata saranno gli espositori provenienti da tutta Italia, che porteranno con sé migliaia di dischi in vinile, CD e DVD da collezione, per tutti i gusti e generi musicali. Non solo acquisti, ma anche scambi: i visitatori potranno infatti barattare i propri dischi direttamente con i venditori presenti.

A rendere ancora più piacevole la giornata, la presenza del bar/ristorante interno, che offrirà la possibilità di pranzare o semplicemente ristorarsi tra un acquisto e l’altro. Comodità garantita anche sul fronte della logistica, con un ampio parcheggio gratuito disponibile all’esterno della struttura.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica e collezionismo, per scovare rarità, incontrare altri appassionati e trascorrere una domenica all’insegna del vinile e della passione musicale.

Per ulteriori informazioni:

Email: epplus@yahoo.it

SMS: 338 4273051

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco