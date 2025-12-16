SESI annuncia l’acquisizione di Ambrosiana Spurghi e amplia i servizi offerti ai propri clienti
L’operazione rappresenta un passo strategico di grande rilevanza per il Gruppo, che continua così il suo percorso di crescita e consolidamento, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza sempre più completa, efficiente e orientata alla qualità
SESI annuncia con entusiasmo l’acquisizione di Ambrosiana Spurghi, un’azienda storica e riconosciuta nel settore dei servizi di spurgo.
L’operazione rappresenta un passo strategico di grande rilevanza per il Gruppo, che continua così il suo percorso di crescita e consolidamento, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza sempre più completa, efficiente e orientata alla qualità.
Questa integrazione si inserisce in una visione di sviluppo che punta a rafforzare la capacità di SESI di rispondere a un ventaglio sempre più ampio di esigenze, mettendo a disposizione servizi altamente specializzati e una struttura organizzativa ancora più solida.
L’acquisizione consente infatti all’azienda di ampliare ulteriormente la propria offerta aggiungendo, ai già numerosi servizi di noleggio, gestione e consulenza di bagni e strutture mobili Sebach per cantieri ed eventi, anche il servizio di spurgo dedicato a privati e imprese.
Un’evoluzione che permette a SESI di proporre ai propri clienti un pacchetto integrato e completo, capace di unire competenze complementari e di assicurare una gestione efficiente e professionale in ogni fase del servizio.
“Siamo profondamente soddisfatti di questo traguardo, frutto di mesi di lavoro e di un confronto costante e costruttivo. Ambrosiana Spurghi rappresenta una realtà storica e altamente professionale nel suo settore, e siamo certi che l’unione delle nostre competenze porterà benefici concreti ai clienti e nuove opportunità di sviluppo per tutto il Gruppo.” Pio Benvenuto, Direttore Generale SESI
SESI considera questa acquisizione un vero valore aggiunto, in grado di generare nuove sinergie, rafforzare la struttura interna e garantire soluzioni sempre più performanti.
Un passo importante che conferma l’impegno dell’azienda nel migliorare continuamente l’offerta e nel consolidare il proprio ruolo di punto di riferimento nel settore in Lombardia.
