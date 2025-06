Torna il Bellavista Playground a Malnate: il torneo 3vs3 più ambito della provincia

È tutto pronto per la quarta edizione del Bellavista Playground, il torneo di basket 3vs3 che ogni anno richiama numerosi appassionati nella provincia di Varese al campetto Bellavista di Malnate. La novità di quest’anno è davvero esclusiva: la squadra vincitrice del torneo avrà l’onore di rappresentare la Pallacanestro Varese alla tappa Nazionale di Viareggio, il 24 e 25 luglio 2025. Un evento patrocinato dalla Lega Basket che vedrà confrontarsi le 16 realtà del massimo campionato italiano, tutte impegnate in sfide di basket 3vs3.

Ma le novità non finiscono qui: la seconda squadra classificata accederà alle finali LB3 che si terranno a Roseto degli Abruzzi dal 26 al 31 agosto.

Tornando al Bellavista Playground, la formula e le informazioni di base rimangono invariate: ogni squadra deve essere composta da almeno 3 atleti più un’eventuale riserva. Il costo d’iscrizione è di € 12,00 a giocatore, comprensivi di tesseramento alla BAS Bellavista Playground, iscrizione al circuito LB3 e LBA, t-shirt ufficiale e polizza assicurazione infortuni. Nel modulo d’iscrizione saranno indicati tutti i documenti necessari.

La formula del torneo prevede due categorie: categoria Under 15 per le annate 2010/11/12 e categoria senior. Per entrambe le categorie le formule del torneo saranno organizzate con una fase a gironi e una seconda fase ad eliminazione diretta con due tabelloni: Gold, per le squadre vincenti della fase gironi e Silver, per le squadre perdenti della fase a gironi.

Il programma è fittissimo: si inizierà a giocare sabato mattina, 14 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:30. Spazio poi nel pomeriggio al torneo e alla gara del tiro da tre punti della categoria Under 15, intervallata dalle esibizioni di Spazio Danza 167 e della ASD Ginnastica Malnate. Dalle ore 19:00, poi, al via la grigliata organizzata dalla Pro Loco di Malnate (prenotazioni al 335 682 2958) e alla festa di chiusura dell’attività Minibasket di Malnate Basketball Bugs.

La domenica, poi, si parte alle 10:00 con l’inizio del torneo senior con annessa gara del tiro da 3 punti. Alle ore 12.00 apertura dello stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Malnate e alle ore 18.30 Finale del Tiro da 3 Punti e a seguire finalissima 1°/2° posto del 3vs3, al termine della quale ci saranno tutte le premiazioni.

In caso di maltempo, il torneo si sposterà presso il PalaGasparotto di Malnate. Durante l’evento, saranno attivi stand gastronomici con street food, birra artigianale e crepes, per un weekend all’insegna del buon cibo e del divertimento. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, basta seguire i link sui social o cliccare su questo link.