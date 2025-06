Università dell’Insubria e Liuc atenei di eccellenza secondo il rapporto di Alma Laurea: elevati tassi di occupazione

Le due università varesine, l’Insubria e la Liuc, si confermano punti di riferimento nel panorama educativo accademico e occupazionale italiano. Entrambe si distinguono per i risultati favorevoli emersi nel XXVII Rapporto Almalaurea e in altri studi recenti, che fotografano la condizione occupazionale dei laureati italiani. Il report non solo conferma l’alta qualità dei percorsi formativi, ma evidenzia anche l’efficacia delle università nel favorire il rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Università degli Studi dell’Insubria: Preparazione, Occupazione e Soddisfazione

I dati relativi ai laureati dell’Università degli Studi dell’Insubria mostrano numeri significativi. Tra i laureati triennali, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea si attesta al 83,9%, superiore sia alla media regionale (82,5%) che nazionale (78,6%). Questo conferma la capacità dell’ateneo di preparare i propri studenti in modo adeguato per il mondo del lavoro. La retribuzione media dei laureati triennali è pari a 1.552 euro netti mensili, un dato positivo che si aggiunge alla percezione che il titolo di studio sia effettivamente efficace per l’occupazione (61,8%, contro il 56,9% della media lombarda).

I laureati magistrali dell’Insubria, inoltre, registrano performance ancora più brillanti. A un anno dalla laurea, il 87,9% dei laureati è occupato, con un aumento della retribuzione media che raggiunge 1.600 euro netti mensili. Ancora più impressionante è il dato relativo a cinque anni dopo la laurea: l’occupazione dei laureati magistrali arriva al 95,5%, con una retribuzione media di 2.108 euro, superiori anche ai valori regionali. La percezione dell’efficacia della laurea è in crescita, raggiungendo il 78%, contro il 67,5% della media lombarda.

Altri dati significativi riguardano la componente di studenti lavoratori, che rappresenta il 70,5% della popolazione studentesca, e la forte identità territoriale dell’Ateneo, con solo il 5,7% degli studenti provenienti da fuori regione. L’esperienza di tirocinio curriculare è stata valorizzata dal 57,3% degli studenti, mentre il 90% di loro valuta positivamente il proprio percorso formativo.

LIUC – Università Cattaneo: Alta Occupazione e Esperienza Universitaria di Qualità

Anche la LIUC – Università Cattaneo di Castellanza si conferma un’istituzione di eccellenza. Il Rapporto Almalaureaha messo in luce che, a un anno dalla laurea magistrale, l’88,1% dei laureati in Economia è occupato, mentre il tasso di occupazione per i laureati in Ingegneria raggiunge il 95,2%, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il dato complessivo per la LIUC si attesta all’88,6%, ben al di sopra della media nazionale del 78,6%.

A tre anni dalla laurea, il 93,5% dei laureati in Economia e il 93,7% dei laureati in Ingegneria risultano occupati. A cinque anni, questi tassi salgono rispettivamente al 93,8% e al 96,6%, con un tasso di disoccupazione pari a 0% per i laureati in Ingegneria. Questi dati sono il risultato di azioni mirate messe in atto dall’Ateneo, tra cui le attività del Career Service, che supportano attivamente gli studenti nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro.

Il rapporto tra gli studenti e il mondo del lavoro è ulteriormente potenziato dall’alto tasso di partecipazione agli stage (68,4% degli studenti) e dalla possibilità di periodi di studio all’estero, con il 30% degli studenti che ha scelto di partecipare a un programma internazionale. La LIUC si distingue anche per l’alta percentuale di laureati che completano il percorso in corso: l’84,5% dei laureati magistrali conclude gli studi nei tempi previsti, un dato ben superiore alla media nazionale del 58,7%.

L’attrattività dell’Ateneo è testimoniata anche dal fatto che il 34,2% dei laureati proviene da fuori regione. Inoltre, il 80,1% degli studenti si dichiarano pronti a iscriversi nuovamente alla LIUC, confermando la soddisfazione riguardo al percorso formativo, che si riflette in una preparazione adeguata e spendibile nel mondo del lavoro.

Conclusioni: università che preparano al futuro

Sia l’Università degli Studi dell’Insubria che la LIUC si confermano istituzioni che offrono formazione di alta qualità, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. I dati positivi sui tassi di occupazione, le retribuzioni e la soddisfazione degli studenti testimoniano l’efficacia dei percorsi formativi, rendendo questi atenei punti di riferimento per la crescita professionale dei giovani in Lombardia e oltre. La capacità di combinare una solida preparazione accademica con un forte legame con il mondo del lavoro continua a distinguere entrambe le università come eccellenze nel panorama universitario italiano.