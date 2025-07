A Cislago la festa della Madonna della neve, tra devozione, musica e visite guidate

La Pro Loco di Cislago, con la parrocchia e con il patrocinio del Comune, organizza la festa della Madonna della neve. Ricorrenza che ricorda la miracolosa nevicata caduta nel IV secolo in Roma il 5 Agosto sotto Papa Liberio, che portò alla costruzione della basilica di S. Maria Maggiore; prima chiesa dedicata al culto della Madonna in occidente.

Nella chiesa di S.Maria a Cislago – uno scrigno di preziose opere d’arte – la scena del miracolo è presente in due differenti affreschi: uno del 1525 e l’altro del 1618.

Programma di domenica 3 agosto

ore 10.30 S. Messa e apertura mostra La mostra “La Madonna del Parto” con le creazioni di Isa Borroni artista saronnese

ore 12 aperitivo e apertura stand Gastronomico con trippa da asporto, peritt e brugn

ore 15 Visita guidata

ore 17 canto dei Vesperi Solenni

ore 20.30 recita del S. Rosario e Canto delle Litanie

ORE 21.15 concerto candlelight della pianista Angela Spadaro

La visita guidata alla Madonna della neve a Cislago

La visita guidata è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari; tra cui 21 differenti Santi e 33 raffigurazioni della Vergine Maria che fanno della chiesa di S. Maria della Neve un “unicum” in tutta la provincia di Varese.

Citata a partire dal 1256 come chiesa devozionale divenne poi sede di una confraternita laica o schola legata all’ordine degli Umiliati.

Tra il ‘400 e il ‘500 fu interessata da un intervento di ampliamento di tutta l’aula che venne ridipinta nel 1525 per mano anche di Giangiacomo Lampugnani con affreschi devozionali raffiguranti la Madonna come protettrice della maternità (ben 4 Madonne del Latte, Madonna della Misericordia, Madonna della Tenerezza); i santi galattofori e i santi ausiliatori delle pestilenze.

Nel 1731 si costruì il nuovo altare barocco che presenta la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta o Madonna del Parto che ha accompagnato la sua fama nei secoli.

Info al 3485944384 – prolococislago.cultura@gmail.com – non occorre prenotare