Al via il cantiere per l’ultimo tratto di Tangenziale di Cassano. “Grazie Palumbo”

Al via il cantiere per la Tangenziale Sud di Cassano, ultimi due tratti: «Domani 30 Luglio 2025 verrà consegnato il cantiere della Tangenziale Sud» spiega il sindaco Pietro Ottaviani.

«Il cantiere consegnato oggi rappresenta un’infrastruttura attesa da molti anni. Il nuovo e ultimo tratto della tangenziale consentirà finalmente di alleggerire il traffico che grava quotidianamente sulla città, permettendo di deviare una parte significativa del flusso di migliaia di veicoli — soprattutto mezzi pesanti — verso un’arteria alternativa e più funzionale».

«L’idea di questo progetto affonda le sue radici nel passato, ma senza il decisivo contributo dell’allora Consigliere Regionale Angelo Palumbo, non saremmo mai arrivati fin qui. Grazie al suo operato, è stato possibile accedere a consistenti fondi messi a disposizione da Regione Lombardia (euro 600.000 III lotto e 4.400.000 IV lotto), senza i quali la conclusione del progetto “Tangenziale Sud” non sarebbe stata nemmeno immaginabile».

«Si tratta di una notizia importante per tutta la comunità» continua Ottaviani. «La tangenziale è un’opera infrastrutturale strategica, attesa da tempo, che migliorerà la viabilità cittadina, in particolare nella zona sud, riducendo in modo significativo la congestione del traffico. La realizzazione della tangenziale è un progetto complesso, che ha richiesto un lavoro articolato su più fronti: dalla progettazione alla realizzazione vera e propria, fino all’acquisizione dei terreni necessari. L’Amministrazione Comunale ha lavorato con impegno per coordinare ogni fase e garantire l’efficienza dell’intero iter».

«La decisione di stanziare i fondi risale al 2019, grazie – come già ricordato – a un emendamento al bilancio presentato dall’ex Consigliere Regionale Angelo Palumbo. I fondi sarebbero stati disponibili per le annualità 2023, 2024 e 2025. I lavori, secondo il cronoprogramma iniziale, sarebbero dovuti iniziare e concludersi entro il 31 dicembre 2025. Poi è arrivata la pandemia e, con essa, numerose difficoltà burocratiche. Tuttavia, ho scelto di affrontare tutto con la determinazione che mi contraddistingue. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che i lavori partiranno e si concluderanno entro il 31 dicembre 2026: un solo anno di ritardo rispetto alle previsioni del 2019. Credo che, dopo tutti questi anni, abbiate imparato a conoscermi e sappiate quanto sia testardo».

«L’avvio di questo cantiere rappresenta una giornata importante per la comunità di Cassano Magnago. Domani verranno consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione del terzo e del quarto lotto della tangenziale. Per me è una grande soddisfazione essere arrivati a questo traguardo, e credo sia un sentimento condiviso da tutta la cittadinanza. Con quest’opera rispondiamo finalmente a un’esigenza concreta del territorio».

«Infine, ma non meno importante, desidero ringraziare anche la Provincia di Varese per il contributo in compartecipazione di 500.000 euro destinato a quest’opera».