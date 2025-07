“Andar per circoli”, con VareseNews alla scoperta delle Acli nel Varesotto

Ottant’anni di storia, un presente fatto di valori condivisi e un futuro da costruire insieme. Le Acli, nate nel 1944, rappresentano un pezzo importante della storia sociale e civile del nostro Paese. Una storia fatta di volontariato, di cura delle persone più fragili, di formazione e di cittadinanza attiva. In occasione di questo importante anniversario, VareseNews si prepara a scoprire, in modo nuovo, la realtà dei Circoli Acli della provincia di Varese, con un tour che racconteremo sulle pagine e i canali social del giornale.

Con la rubrica “Andar per circoli” vi porteremo a conoscere sedici circoli Acli attivi in provincia di Varese, che ben rappresentano una presenza capillare dell’associazione su tutto il territorio.

Da Ispra a Varese: le tappe del tour

I circoli che abbiamo inserito in questo tour non sono tutti quelli della provincia di Varese ma sono stati selezionati per il loro valore storico, la capacità di fare rete, per le peculiarità delle attività o per il loro ruolo nel tessuto sociale delle rispettive comunità pur sapendo che la dimensione delle Acli è ancora più vasta e variegata.

La redazione di VareseNews, in collaborazione con la segreteria provinciale delle Acli, raccoglierà testimonianze, storie, aneddoti, fotografie e video, costruendo un racconto corale di un’associazione che da ottant’anni è presenza attiva e concreta sul territorio.

Ad ogni tappa, ci sarà spazio per la memoria e per il futuro: si racconteranno le origini dei circoli, i progetti realizzati, il ruolo di figure carismatiche che hanno segnato le varie comunità, ma anche i nuovi bisogni sociali, le attività di oggi e le speranze per il domani.

Le Acli: un’eredità viva di impegno sociale

Le Acli – sottolineano i rappresentanti della presidenza provinciale guidata da Filippo Cardaci – non sono solo un ricordo del passato. Da sempre radicate nei quartieri, nei paesi, nei piccoli centri, rappresentano luoghi di aggregazione, di partecipazione e di inclusione. Attraverso il lavoro quotidiano dei volontari, i circoli Acli hanno saputo offrire risposte concrete a chi vive condizioni di fragilità, creando spazi dove le persone possono ritrovarsi, confrontarsi, crescere insieme.

Il progetto culminerà in un grande evento celebrativo previsto in autunno con due giorni di festa, incontri e ospiti speciali. Un’occasione per scoprire (o riscoprire) i circoli e l’impegno di chi a contribuito in questi anni a creare valore per tutta la comunità.