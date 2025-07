Controlli più rapidi in aeroporto: ecco cosa cambia per i passeggeri

Dal 10 luglio 2025 viaggiare in aereo è diventato più semplice per chi vola in Italia e in Europa: non è più obbligatorio mostrare la carta d’identità al gate per i voli nazionali e per quelli diretti verso i Paesi dell’area Schengen. La novità, introdotta dall’ENAC con l’approvazione del Ministero dell’Interno, punta a ridurre code e tempi di attesa. Nei prossimi mesi, inoltre, è attesa un’altra novità: la fine del limite dei 100 millilitri per i liquidi in cabina grazie ai nuovi scanner di sicurezza che saranno riattivati negli aeroporti europei.

Stop al documento al gate

La misura è stata sperimentata a inizio luglio, sul volo Ryanair Bergamo-Minorca, e ora è estesa a tutti gli scali italiani. In pratica, al momento dell’imbarco basta esibire la carta d’imbarco – digitale o cartacea – senza mostrare il documento di identità, che resta però obbligatorio da portare con sé in caso di controlli a campione.

«C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente» – ha spiegato Pierluigi Di Palma, presidente dell’ENAC.

Il cambiamento riguarda solo i voli nazionali e quelli verso i Paesi Schengen, come Francia, Germania o Spagna. Restano esclusi i voli diretti in Paesi extra-Schengen, come Regno Unito e Irlanda, dove i controlli documentali restano obbligatori. Sono inoltre previste deroghe per le rotte considerate “sensibili”, ad esempio alcune tratte verso la Francia.

Le reazioni e i dubbi

Se per molti passeggeri si tratta di una semplificazione accolta con favore, non sono mancate le perplessità. Il Codacons ha espresso timori per possibili falle nella sicurezza, temendo che la procedura possa favorire l’imbarco di passeggeri con carte d’imbarco intestate a terzi. L’associazione ha chiesto maggiore trasparenza sulle scelte adottate e un confronto con le compagnie aeree.

ENAC ha però rassicurato che i controlli sull’identità restano garantiti ai varchi di sicurezza, dove avvengono già le verifiche più stringenti su passeggeri e bagagli.

Addio al limite dei 100 ml per i liquidi

Un’ulteriore semplificazione è attesa nei prossimi mesi: grazie ai nuovi scanner di sicurezza di ultima generazione, potrebbe essere eliminato il limite dei 100 millilitri per i liquidi in cabina.

La decisione definitiva, attesa tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2025, dipende dalla Conferenza europea dell’aviazione civile, che sta completando i test sull’aggiornamento tecnologico necessario.

Con l’entrata in vigore della nuova regola, i passeggeri potranno portare in cabina bottiglie, profumi e creme senza doverli trasferire in mini-contenitori e senza separarli dagli altri oggetti del bagaglio a mano. Una novità che promette di ridurre ulteriormente code e tempi ai controlli.