Craft Beer Festival: torna il CBF 25 con 24 spine, live show e cucina

La tradizionale festa del Birrificio Settimo di Carnago va in scena anche quest’anno per un lungo weekend di festeggiamenti prima delle vacanze estive. L’appuntamento con il CBF 25 è dal 24 al 27 luglio nello splendido parco del birrificio (Via Monte Rosa 33, Carnago) per bere, mangiare e ballare in compagnia.

Il programma è ricco e vario per rispondere alle esigenze di tutti: amanti della birra, buongustai e famiglie. Inoltre, gli ampi tendoni coperti garantiranno posti a sedere per tutti anche in caso di pioggia.

Ben 24 spine sempre attive sapranno soddisfare anche i palati più esigenti, con un’ampia selezione dei padroni di casa di Birrificio Settimo e birrifici italiani e internazionali che spaziano dagli stili più classici a interessanti sperimentazioni. Per l’occasione Cristian Pizzi, birraio di Settimo, proporrà una birra speciale dedicata alla festa.

Dalla cucina usciranno i grandi classici con attenzione anche a piatti vegetariani e per i più piccoli, senza dimenticare la pizza.

E come ogni buona festa estiva, si ballerà. Tutte le sere musica live e proposte varie adatte a tutti, dalle famiglie ai ballerini più infuocati. Infine, per la serata di domenica è prevista una sorpresa acrobatica che saprà stupirvi e sorprendervi.

Programma musica live

giovedì 24 // Error 404 – Punk Rock

// Error 404 – Punk Rock venerdì 25 // Morning Sun – Tribute Band Oasis

// Morning Sun – Tribute Band Oasis sabato 26 // Fottuta Marmellata – Indie Rock

// Fottuta Marmellata – Indie Rock domenica 27 // Dj Set by Milla Recalcati – Soul, Funk, House | Dj Set by Giambad – Vin

Orari

giovedì 24 // 19:00 – 02:00

// 19:00 – 02:00 venerdì 25 // 18:00 – 02:00

// 18:00 – 02:00 sabato 26 // 18:00 – 02:00

// 18:00 – 02:00 domenica 27 // 17:30 – 24:00

Tutti gli aggiornamenti sull’evento saranno disponibili su Instagram e Facebook, e sul sito www.birrificiosettimo.it.

INGRESSO LIBERO, L’EVENTO SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA