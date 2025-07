Femminicidio in Brianza, donna di 34 anni strangolata dall’ex compagno a Macherio

Tragedia nella serata di mercoledì 16 luglio a Macherio, in Brianza, dove una donna di 34 anni è stata uccisa dall’ex compagno. Il femminicidio si è consumato tra le 21 e le 23, in un edificio abbandonato in via Visconti di Modrone, sede della ex caserma dei carabinieri.

A dare l’allarme sono stati i figli della donna, due ragazzi di 14 e 17 anni, preoccupati per il mancato rientro della madre. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita della vittima, che sarebbe stata strangolata. Secondo quanto emerso, l’autore del gesto sarebbe proprio , ora fermato dalle autorità.

La coppia viveva poco distante dal luogo del delitto

La donna, originaria del Perù così come l’uomo accusato dell’omicidio, abitava in un condominio situato non lontano dal luogo del delitto. La dinamica dell’omicidio è ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti, che stanno ascoltando testimoni e raccogliendo elementi utili alle indagini.

L’omicidio ha scosso profondamente la comunità di Macherio. Sul luogo della tragedia, nella mattinata di giovedì 17 luglio, è arrivato anche il sindaco Franco Redaelli, che ha espresso vicinanza ai familiari e condannato con fermezza quanto accaduto.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.