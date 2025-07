Festa di mezza estate al Monastero di Torba

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

Godendo della particolare atmosfera delle sere d’estate, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto a bordo piscina e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali.

Numerosi gli appuntamenti ospitati nei Beni del FAI lombardi: un fitto calendario che vedrà novità di grande interesse alternarsi ad appuntamenti “cult” diventati ormai irrinunciabili.

LE PROSSIME SERE FAI D’ESTATE NEI BENI DI VARESE E PROVINCIA

Monastero di Torba a Gornate Olona

Festa di mezza estate

sabato 26 luglio, dalle ore 18.30

Una suggestiva “Festa di mezza estate”, durante la quale sarà possibile visitare sul far della sera l’antico complesso di Torba e cenare all’aperto nel cortile interno del Bene respirando l’atmosfera senza tempo di questo luogo oggi parte di un parco archeologico inserito nelle liste UNESCO del Patrimonio dell’Umanità. Il programma dell’evento prevede la possibilità di compiere un percorso guidato alla scoperta del Monastero di Torba e di ammirare il nuovo altare della chiesa, disegnato dall’architetto Mario Botta e da poco inaugurato. A seguire, alle ore 20.30 verrà servita la cena nel cortile interno, dove gli ospiti potranno trascorrere una piacevole serata immersi nella natura e nella storia millenaria del sito. Per chi preferisce una visita libera, il Monastero resterà aperto fino alle ore 22.30. Evento a numero chiuso, fino a esaurimento posti.

