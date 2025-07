Le Bcc sono banche di comunità contro le disuguaglianze

Sabato 5 luglio è la Giornata Internazionale delle Cooperative. In Italia, dove il modello cooperativo ha radici profonde soprattutto nei territori meno centrali, le banche di credito cooperativo continuano a rappresentare una presenza stabile, spesso unica, nei piccoli comuni.

Con oltre quattromila sportelli attivi, di cui quasi un terzo nelle aree interne, e una solida base sociale in crescita, il sistema BCC si conferma un pilastro della finanza di prossimità.

Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen, aderisce alla ricorrenza promossa ogni anno dall’Alleanza Cooperativa Internazionale e dalle Nazioni Unite, e coglie l’occasione per evidenziare l’impatto concreto delle BCC nel sostenere lo sviluppo locale e mitigare le disuguaglianze.

SOLUZIONI INCLUSIVE E SOSTENIBILI

Il tema di quest’anno, “Promuovere soluzioni inclusive e sostenibili per un mondo migliore”, anticipa l’“Anno Internazionale delle Cooperative” proclamato dalle Nazioni Unite per il 2025. Le Bcc svolgono un ruolo anticiclico e inclusivo, accompagnando famiglie, imprese e comunità nelle transizioni ambientale, digitale e demografica

I DATI DI FEDERCASSE

A marzo 2025 operano con 4.095 sportelli, il 31% dei quali in aree interne. Sono l’unico presidio bancario in 781 Comuni, perlopiù con meno di 5.000 abitanti. I soci sono 1.484.770, in aumento del 2,4% su base annua. Gli impieghi lordi hanno raggiunto i 141 miliardi di euro (quota di mercato dell’8,2%). Particolarmente significativa la presenza nei comparti produttivi: 24,7% nel turismo, 24,2% in agricoltura, 23,3% nell’artigianato, 15,4% nelle costruzioni, 14,6% nel Terzo Settore e 11,4% nel commercio.

Anche la raccolta è in crescita: oltre 200 miliardi di euro (+2,4%), con una quota di mercato dell’8,3%. Il patrimonio complessivo ha toccato i 26,1 miliardi (+10,3%), mentre gli indicatori di solidità patrimoniale si mantengono su livelli elevati: Total Capital Ratio al 27,6%, Tier1 al 26,8% e CET1 al 26,7%, nove punti sopra la media del settore bancario.