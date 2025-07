Lombardia per il Cinema, nuovo bando da 3 milioni per le imprese audiovisive

La Regione Lombardia rilancia il proprio sostegno al settore cinematografico e audiovisivo con la seconda edizione del bando “Lombardia per il Cinema”. La misura, proposta dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso e approvata dalla Giunta regionale, mette a disposizione 3 milioni di euro a valere sul Programma Regionale FESR 2021-2027.

Fondi per lungometraggi, serie e documentari

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese attive da almeno due anni nel comparto audiovisivo. I contributi, concessi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute in Lombardia, saranno destinati alla realizzazione di opere con distribuzione nazionale e internazionale.

Sono previste due linee di intervento:

2,4 milioni di euro per lungometraggi e serie, sia di finzione sia di animazione

600.000 euro per documentari, singoli o seriali

Caruso: «Il cinema è industria culturale e lavoro»

«Con questo bando – sottolinea Caruso – affermiamo una visione concreta e strategica: il cinema non è solo intrattenimento, ma industria culturale e lavoro. Sostenere chi produce in Lombardia significa sostenere un’economia che crea valore, racconta il territorio con uno sguardo contemporaneo e mette in moto competenze, tecnologie e creatività».

Le domande saranno valutate in graduatoria in base a criteri di qualità progettuale, sostenibilità economica, capacità occupazionale e impatto culturale. Il bando sarà gestito dalla Direzione Generale Cultura con Unioncamere Lombardia e verrà pubblicato nei prossimi mesi sulla piattaforma regionale “Bandi e Servizi”.

Successo della prima edizione

La prima edizione di “Lombardia per il Cinema” ha finanziato 19 progetti: 10 tra lungometraggi e serie e 9 documentari, alcuni presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Un risultato che conferma l’impatto positivo della misura sulla filiera audiovisiva lombarda.