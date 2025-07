Musica, street food e divertimento: a Venegono Inferiore arriva l’Open Air

Appuntamento sabato 19 luglio al Parco di via Menotti per una serata pensata per i giovani ma aperta a tutti

Una serata di musica all’aperto, street food e cocktail sotto le stelle: sabato 19 luglio il Parco di via Menotti a Venegono Inferiore si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il “Venegono Open Air”, un evento gratuito pensato per animare l’estate del paese.

Dalle 18 alle 24 sarà possibile godersi una selezione musicale curata da tre realtà molto attive nel panorama locale: “This is not”, Andrea Corazzin e we.amps. Un mix di suoni elettronici e atmosfere lounge pensato per accompagnare tutta la serata, dal tramonto fino alla mezzanotte.

Oltre alla musica, ci sarà spazio anche per il gusto: a partire dalle 18 aprirà l’area dedicata allo street food e ai cocktail, con proposte pensate per tutti i palati. Un’occasione per ritrovarsi in compagnia, mangiare qualcosa all’aperto e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con la Pro loco e con “Le Officine”, e vuole essere un momento di aggregazione pensato soprattutto per i giovani ma aperto a tutti. Ingresso libero.