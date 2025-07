Un nuovo medico di base a Ferno

Al Comune di Ferno è stato assegnato un nuovo medico di base. Per ora l’incarico sarà ricoperto dal Dott. Alessandro Maggiolini, che inizierà il suo servizio a partire dal primo agosto prossimo. Al Dott. Maggiolini verranno trasferiti (in automatico e senza necessità di effettuare alcuna scelta) tutti i pazienti attualmente in carico al servizio di medicina temporanea che rimarrà attivo fino al 31 luglio.

La Fondazione Chicca Protasoni continuerà a mettere a disposizione del nuovo medico i locali di via Roma 12, dove già è presente l’ambulatorio temporaneo. Il Dott. Maggiolini ha da subito garantito ampia disponibilità e modalità di gestione più puntuali sia per quanto riguarda l’accoglienza e gli orari di apertura dello studio medico, sia per contatti e reperibilità telefonica e via mail.

«L’arrivo a Ferno di un nuovo medico di base è un risultato per cui l’amministrazione si è fortemente impegnata con continui solleciti e attraverso una stretta collaborazione con l’Asst Valle Olona nella persona del suo direttore John Tremamondo, che in questo periodo di transizione si è dimostrato molto sensibile, attento e partecipe alla problematica commenta il sindaco di Ferno Sarah Foti -. Nonostante le criticità, si ringrazia comunque l’Asst per il servizio di medicina temporanea messa in campo in questi mesi, un servizio che non era poi così scontato ottenere, ma che è sicuramente servito a tamponare i disagi di ben 2.500 pazienti rimasti improvvisamente senza medico di base. Auguro sin d’ora buon lavoro al Dott. Maggiolini e a chi gli succederà per poter espletare al meglio l’ attività con piena soddisfazione dei pazienti».