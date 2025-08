80 anni di Pallacanestro Varese, il Comune: “Una storia meravigliosa insieme”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore allo sport Stefano Malerba hanno firmato insieme una lettera speciale per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese. La pubblichiamo per intero. In alto la foto della Ignis che vinse il primo scudetto nel 1961

Alla cortese attenzione di

Pallacanestro Varese

Oggi, 1 agosto 2025, la Pallacanestro Varese compie 80 anni. L’amministrazione comunale, la città, e tutti i varesini, vi augurano buon compleanno e festeggiano con voi l’anniversario della propria squadra a cui siamo legati da grande passione e amore vero.

La simbiosi tra la città e la squadra, questo vivere e percepire la pallacanestro come qualcosa che appartiene a tutti a noi, parte dei nostri affetti più cari, è qualcosa di unico ed irripetibile in Italia. Varese è davvero una città che vive di basket e per il basket.

Dagli albori dell’Ignis di Borghi, alla famiglia Bulgheroni, a Castiglioni e Vittorelli dalla passione di Alberto, Rosario, Umberto, Luis ma più in generale dall’amore unico di una città per la propria squadra di basket, in questi 80 anni siamo riusciti a scrivere pagine di sport meravigliose. E siamo certi che altre ne scriveremo.

Lo sport in fondo è anche questo: saper creare comunità, appartenenza e legami. La pallacanestro Varese è tutto questo per una città orgogliosa della propria squadra.

È arrivato dunque il momento di festeggiare tutti insieme i primi 80 anni della Pallacanestro Varese con la consapevolezza che il basket è un patrimonio di questa città.

Buon compleanno Pallacanestro Varese. Siamo certi che ci saranno altri 80 anni di amore per la squadra e di grandi vittorie.

Davide Galimberti, sindaco di Varese

Stefano Malerba, Assessore allo Sport, Digitalizzazione, Risorse Umane