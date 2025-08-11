A Baveno operazioni di soccorso sulla Ferrata La Miccia

Sono in corso dalla mattina di lunedì le operazioni di recupero di una persona caduta lungo la Ferrata “La Miccia” a Baveno, uno dei percorsi attrezzati più noti della zona. L’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, con a bordo il personale sanitario e tecnico, per raggiungere rapidamente il punto dell’incidente situato in un tratto particolarmente impervio della via ferrata.

Alle operazioni stanno prendendo parte anche gli uomini del Soccorso Alpino della Stazione di Omegna, in coordinamento con il SAGF – Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

La ferrata, molto frequentata dagli appassionati di montagna, presenta passaggi tecnici e panoramici che, soprattutto in caso di disattenzione o di condizioni fisiche non ottimali, possono rivelarsi impegnativi. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni della persona soccorsa.