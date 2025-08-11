Varese News

Italia/Mondo

A Baveno operazioni di soccorso sulla Ferrata La Miccia

Intervento con elicottero 118 e squadre del Soccorso Alpino nella mattinata di lunedì per escursionisti in difficoltà

70 anni di impegno, solidarietà e passione: il Soccorso Alpino e Speleologico celebra il suo anniversario

Sono in corso dalla mattina di lunedì le operazioni di recupero di una persona caduta lungo la Ferrata “La Miccia” a Baveno, uno dei percorsi attrezzati più noti della zona. L’allarme è stato lanciato prontamente e sul posto è intervenuto l’elicottero del 118, con a bordo il personale sanitario e tecnico, per raggiungere rapidamente il punto dell’incidente situato in un tratto particolarmente impervio della via ferrata.

Alle operazioni stanno prendendo parte anche gli uomini del Soccorso Alpino della Stazione di Omegna, in coordinamento con il SAGF – Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

La ferrata, molto frequentata dagli appassionati di montagna, presenta passaggi tecnici e panoramici che, soprattutto in caso di disattenzione o di condizioni fisiche non ottimali, possono rivelarsi impegnativi. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni della persona soccorsa.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.