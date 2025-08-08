A Cadero la tradizionale Festa di Santa Rita

Una giornata tra mercatini, giochi per bambini, panini con salamella e tombola, nella suggestiva cornice montana del borgo di Maccagno con Pino e Veddasca

Una giornata di festa a Cadero, tra mercatini, giochi per bambini, pranzo all’aperto e la storica tombolata: sabato 10 agosto il borgo celebra la Festa di Santa Rita con un programma ricco e adatto a tutte le età.

La suggestiva cornice del borgo di Cadero, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, ospita anche quest’anno la Festa di Santa Rita.

La giornata prende il via alle ore 10.00 con l’apertura dei mercatini e delle attività dedicate ai bambini. Le vie del paese si animeranno con bancarelle, colori e giochi pensati per intrattenere le famiglie e creare un’atmosfera conviviale.

Dalle ore 12.00, sarà possibile pranzare in compagnia con un menù informale ma gustoso: panini con salamella, patatine e bibite, preparati dai volontari. Un’occasione per condividere un momento conviviale all’ombra delle montagne.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, si svolgerà la tradizionale tombola, un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti, con premi e tanto entusiasmo. La giornata si concluderà con un aperitivo alle ore 18.00, occasione per salutarsi e brindare insieme.

Il ricavato della tombola e della vendita di torte e biscotti sarà devoluto a sostegno delle attività parrocchiali, come specificato dagli organizzatori.