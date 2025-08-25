A Germignaga torna “Èqua la festa”: radicati nel futuro tra musica, incontri e solidarietà

Tutto pronto per l’edizione n. 15 di ÈQUA LA FESTA, la due-giorni di fine agosto che anima il parco Boschetto di Germignaga con forme, colori, suoni, profumi e naturalmente tanta solidarietà.

In questo mondo che cambia e a volte ci sembra tornare indietro e cioè regredire su temi come i diritti, la collaborazione tra i popoli, la sostenibilità, l’accoglienza… abbiamo pensato di voltarci un attimo alla ricerca delle radici per poi guardare con più convinzione al futuro. Le nostre radici di persone, di comunità, di associazioni, di popoli, radici che spesso si portano con sé in lunghi viaggi e si trapiantano (è successo tante volte ai nostri nonni, ai nostri genitori e forse anche a noi, succede a tante persone ancora oggi). Radici comuni che vanno costruite attraverso una convivenza che riconosce l’importanza di tutti come alberi che insieme formano un bosco che diventa casa per animali e uccelli.

Troveremo questo “filo rosso” fin dall’inizio della festa con il laboratorio di sabato pomeriggio (è gradita la prenotazione tramite messaggio al 3384838844); tempo di sostare allo stand gastronomico equo-etnico-locale, anch’esso naturalmente a tema, e sarà la volta dei FAYA FREEDOM e degli HIERBAMALA per una serata coinvolgente di musica reggae rocksteady e patchanka.

La domenica si caratterizza per il mercatino di produttori locali e associazioni lungo tutta la giornata e la riproposizione – visto il successo dello scorso anno – dei “libri parlanti”: persone venute da lontano che racconteranno a tu per tu le loro storie di integrazione e inclusione, sia al mattino che al pomeriggio.

Ci sarà una lezione aperta di yoga, laboratori dedicati ai bambini, varie attività all’interno del mercatino e un altro momento dedicato alle radici con racconti di realtà del territorio e disegni dal vivo.

Chiuderemo quindi la festa con un aperitivo in musica, in compagnia del quartetto itinerante folk-swing ALL’ARIAPERTA.

Accanto ai momenti di festa, ÈQUA LA FESTA non vuole dimenticare le grandi tragedie che affliggono il mondo, ed in particolare non ci dimentichiamo dell’intollerabile massacro che il popolo palestinese vive ogni giorno, dentro e fuori Gaza. Domenica al parco Boschetto sarà presente il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, che porterà l’attenzione sul tema con azioni concrete come campagne di boicottaggio, alle 17:30 si potrà partecipare alle danze in cerchio palestinesi, gesto simbolico di vicinanza, mentre per tutta la festa sarà disponibile la Gaza Cola.

ÈQUA LA FESTA si svolgerà sabato 30 e domenica 31 agosto al Parco Boschetto di Germignaga. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/events/1969613730501428/?active_tab=discussion), il sito web https://www.botteghegim.it/eventi/equa-la-festa-2025-radicati-nel-futuro/ o contattare il +39 328 4628913.