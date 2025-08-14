Golasecca
A Golasecca Festa Alpina: tre giorni di musica, tradizione e buon cibo
Dal 29 al 31 agosto 2025 il campo sportivo di Golasecca ospita l’attesa festa organizzata dagli Alpini, con concerti, cucina tipica e attività per tutti
Il Gruppo Alpini di Golasecca, in collaborazione con gli Alpini di Somma Lombardo, organizza dal 29 al 31 agosto 2025 la tradizionale Festa Alpina presso l’area feste del campo sportivo di Golasecca, in viale Europa. Un evento che unisce convivialità, musica dal vivo e specialità gastronomiche in un’atmosfera familiare e accogliente.
Tre serate di musica live
La festa prende il via venerdì 29 agosto con l’energia del Festagram Trio e il DJ set di DJ Manga, per poi proseguire sabato 30 con il concerto dei Monkey Scream. A chiudere il weekend, domenica 31 agosto, saranno le sonorità travolgenti della Spider Brass Band.
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00, regalando al pubblico serate di festa e balli sotto le stelle.
Domenica tra fede e arrampicata
Domenica si apre con la Santa Messa alle ore 10.30, momento significativo per la comunità. A partire dalle 11.30, sarà disponibile una parete d’arrampicata accessibile a grandi e piccoli, grazie alla collaborazione con la sezione CAI di Somma Lombardo.
Gastronomia tipica e AlpinSpritz
Come da tradizione alpina, il punto forte della festa è la cucina: nello stand gastronomico si potranno gustare trippa, costine, baccalà e tante altre specialità locali, accompagnate dall’AlpinSpritz, l’aperitivo dell’Alpino.
Gli orari di apertura della cucina:
-
Venerdì e sabato: 19.00 – 23.00
-
Domenica: 12.00 – 14.30 e 19.00 – 22.00
In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.