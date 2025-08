Addio a Gigi Lanzi, stopper del Milan di Rocco e del Varese

Spessa piange Enrico Luigi Lanzi, per tutti semplicemente Gigi. Se ne è andato a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo. Aveva realizzato il sogno di tanti bambini: giocare a calcio e farlo con la maglia del cuore, quella del Milan. (foto Wikipedia)

Dalle giovanili rossonere all’esordio in Serie A

Nato e cresciuto a Spessa, Lanzi aveva mosso i primi passi calcistici nelle giovanili del Milan. Nel 1972 il prestito al Cesena in Serie B, dove fu protagonista della promozione in Serie A. L’anno dopo il ritorno in rossonero e l’esordio in massima serie il 9 dicembre 1973 a San Siro contro la Fiorentina. Con il Milan collezionò cinque presenze in campionato e disputò anche la finale di Coppa delle Coppe del 1974 a Rotterdam.

Un percorso tra Serie A e Serie B

Dopo l’esperienza milanista, Lanzi giocò in Serie A con il Varese (16 presenze totali nell’anno della retrocessione dalla serie A nel 1974/1975) e con il Perugia. Vestì anche le maglie di Monza, Campobasso, Paganese e Broni, accumulando complessivamente 33 presenze in Serie A e oltre 60 in Serie B, con due gol segnati.

L’allenatore e l’uomo di paese

Appese le scarpe al chiodo, intraprese la carriera di allenatore guidando, tra le altre, Vogherese e Pavia. Ma nonostante le trasferte e i campi di tutta Italia, Lanzi rimase sempre legato al suo paese d’origine, dove tornava appena poteva. Gli amici ricordano i pomeriggi passati insieme al fiume Po e la sua passione per la caccia e per i cani.

Il ricordo della comunità

A Spessa il cordoglio è unanime: «Era un amico sincero, che ha portato in alto il nome del paese» raccontano i compaesani. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Arlette e la famiglia.