Curiglia con Monteviasco, malore nella notte all’Alpone: 46enne soccorso in elicottero

Intervento di emergenza questa notte, intorno alle 3.47, nella zona dell’Alpone di Curiglia. Un uomo di 46 anni ha accusato un malore mentre si trovava nell’area impervia per partecipare ai preparativi della tradizionale Festa dell’Alpone, in programma oggi, domenica 3 agosto. (foto di repertorio)

Sul posto è stato inviato l’elisoccorso in codice giallo, con attivazione della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco di Varese. Le squadre di terra sono state fermate poco prima di raggiungere Pradeccolo, mentre il mezzo aereo ha provveduto al recupero del paziente, trasportato all’ospedale di Circolo di Varese.

La Festa dell’Alpone rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per la comunità di Curiglia con Monteviasco. Organizzata dal CAI di Luino in collaborazione con la parrocchia locale, richiama ogni anno appassionati di montagna, fedeli e amanti delle tradizioni, che si ritroveranno oggi per la celebrazione.