Cuvio inaugura “Cuvinfest”: due giorni di musica, buon cibo e divertimento per grandi e piccoli

Un finale di stagione all’insegna della novità per le feste cuviesi: sabato 23 e domenica 24 agosto arriva “Cuvinfest”, l’inedito appuntamento ideato dalla Pro Loco Cuvio per chiudere un’estate ricca di eventi. La nuova festa si svolgerà al Parco Pancera con stand gastronomici aperti a pranzo dalle ore 12 e a cena dalle ore 19, e un programma pensato per attrarre sia i giovani sia le famiglie con bambini.

Cucina tradizionale e servizio “in giallo”

Anche nel nuovo format non mancheranno i piatti tipici che hanno reso celebri le sagre di Cuvio. Sabato sera la cucina proporrà gnocchetti e polenta con carne e zola, mentre domenica a pranzo sarà la volta della paella e di altri piatti a base di pesce. Per la cena di chiusura, domenica sera, spazio invece a pasta e polenta con bruscitt. Come sempre, a garantire il servizio al tavolo saranno i “giovani in giallo”, ormai una tradizione delle feste cuviesi.

Musica giovane e gruppi locali

Il dopocena sarà animato da concerti con band formate da giovani musicisti della zona, pronti a far ballare e cantare il pubblico con un repertorio che spazia dal rock al punk al pop italiano. Ligabue, Vasco Rossi, 883, Negrita, Litfiba e Zucchero saranno alcuni degli artisti reinterpretati, insieme a celebri successi degli anni ’70.

Domenica dedicata ai bambini

La giornata di domenica 24 agosto sarà particolarmente dedicata ai più piccoli. Dalle ore 10 fino alle 18 verrà infatti allestito un mini “BimboPark” con gonfiabili, scivoli e giochi. Non mancheranno attività a cura dell’associazione CuoreMenteMamma e della Croce Rossa Italiana – sezione Medio Verbano di Gavirate.

Un nuovo format per Cuvio

“Cuvinfest” si presenta come una novità che vuole andare oltre i classici schemi delle sagre, mantenendo la forza della tradizione gastronomica ma arricchendo l’offerta con musica dal vivo e attività per tutte le età. Una due giorni da vivere nel cuore del paese, in un clima di festa e condivisione.