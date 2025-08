Da Jerago a Los Angeles: la Quicksand Crew si fa onore nel World of Dance

La Quicksand Crew, gruppo di punta della Fly Dance Movement di Jerago con Orago, ha rappresentato l’Italia alle finali mondiali del World of Dance a Los Angeles. Dopo una stagione ricca di successi, i giovani ballerini hanno portato il nome del paese oltreoceano, conquistando un posto nella top 25 della competizione internazionale più prestigiosa per la street dance.

La crew, guidata dall’insegnante e coreografa Sara Palermo, conosciuta come “Ally”, è composta da sei ragazzi tra i 16 e i 19 anni: Paola Biccai, Giulia Delbono, Giulia Marchiori, Ginevra Nolli, Daniele Pratelli ed Elena Turri. Un gruppo che nel corso della stagione sportiva 2024/2025 ha collezionato risultati importanti a partire dal primo posto ai Campionati Assoluti FIDESM e ai Campionati Italiani FIDESM in Street Show.

A questo successo si aggiungono il secondo posto al World of Dance Italy, dove i giovani di Jerago hanno ricevuto anche il premio “Best Theme”, il 4° posto al MC Hip Hop Contest (nella categoria Show Time), un secondo posto tra i “Beginner” e terzo nella categoria Open al contest “Stage of Mind” e il quarto posto al Campionato Mondiale IDO di Street Dance.

Il traguardo più importante è arrivato però a luglio con la partecipazione al World of Dance Summit, tenutosi dal 17 al 21 del mese a Los Angeles. «Questa esperienza non è un arrivo ma un punto di partenza per fare sempre di più e portare un esempio a tutta l’associazione, in particolare alle nuove generazioni» ha commentato il direttivo della Fly Dance Movement.

La società del resto è giovanissima e ha già ottenuto grandi risultati: fondata solo nel 2023, Fly Dance Movement promuove la cultura hip hop nelle tre discipline principali (Hip Hop Dance, Popping e Breaking) ed è riconosciuta da FIDESM, CONI e Dipartimento per lo Sport. Nel periodo in cui la squadra principale ha gareggiato negli USA, i più piccoli ballerini della FDM Kids Crew hanno vinto a Rimini il primo posto nella categoria Hip Hop dei Campionati Italiani di Street Dance FIDESM.