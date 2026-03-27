Varese News

Gallarate/Malpensa

Nuova illuminazione per i campi dell’oratorio di Orago

Un intervento necessario a vent'anni dalla costruzione dell'impianto: l'investimento della parrocchia consentirà un risparmio del 50%

oratorio di Orago

Sono stati ultimati, con il buio della notte, i lavori di messa a punto del nuovo impianto di illuminazione dei due campi di calcio dell’oratorio di Orago.

Galleria fotografica

Nuova illuminazione per i campi dell’oratorio di Orago 4 di 7
oratorio di Orago
oratorio di Orago
oratorio di Orago
oratorio di Orago

«La sostituzione dei vecchi fari si è resa necessaria dopo circa 15 anni di intenso utilizzo, essendo ormai giunti ormai a fine vita. Il nuovo impianto, completamente a LED di ultima generazione, consentirà di ottenere un significativo risparmio di energia elettrica di almeno il 50% , a parità di luce emessa, di durata molto più elevata rispetto al precedente impianto costituito da illuminatori ormai superati, obsoleti e con l’impossibilità di reperire i pezzi di ricambio per la manutenzione. «Scelta onerosa, ma più che mai opportuna, in ottica green, ma soprattutto effettuata in un periodo di costante crescita dei prezzi dell’energia elettrica e quindi nella necessità di risparmiare senza penalizzare il servizio» spiega Lodi Pasini, del Consiglio Affari Economici Parrocchiale.

«L’investimento è stato possibile grazie all’attenzione dimostrata dal fornitore dei componenti ed alla disponibilità di contenere i costi da parte dell’impresa locale (Leo impianti) che ha provveduto all’installazione, al collaudo ed alla messa a punto finale, effettuata in notturna per meglio orientare e regolare il fascio di luce dei fari proiettato sui campi di gioco».

«Il precedente impianto era stato messo a punto dall’ing. Curioni Alberto, recentemente scomparso che, negli anni passati, è sempre stato molto attento, grazie alla preparazione tecnica ed alle competenze ed alla sensibilità umana, alle necessità delle 2 parrocchie di Jerago e di Orago. La nuova illuminazione fa parte di un intenso programma d’interventi al fine di rendere l’intera struttura del nuovo oratorio in linea con i tempi, moderna, accogliente, dotata di tutto ciò che è necessario, soprattutto sicura per tutti coloro che la utilizzano, con tutti gli impianti, elettrici , termici ed antincendio controllati e certificati. Per garantire maggiore sicurezza e tranquillità, all’ingresso della struttura è posizionato un moderno defibrillatore».

I due campi di calcio con il fondo in materiale sintetico sono stati tra i primi ad essere realizzati in provincia di Varese e, tra qualche anno dovranno essere rinnovati, perché consumati a causa del loro intenso utilizzo. «Certamente – continua Lodi Pasini – non sarà facile reperire le risorse economiche necessarie per realizzare il nuovo lavoro, anche a causa del costante aumento dei prodotti, principalmente derivati dal petrolio, ma si confida di poter finanziare l’opera con gli introiti della gestione dell’intero complesso. L’intera struttura, a distanza di anni dalla sua realizzazione rimane sempre un fiore all’occhiello, di grande utilizzo e motivo di orgoglio per la comunità di Orago».

«L’ampio salone, le sale d’incontro, il bar, la cucina utilizzata in occasione di festività e ricorrenze della comunità e private sono a disposizione dei bambini delle scuole materna ed elementare, dei ragazzi dell’oratorio, dei giovani, degli adulti, delle famiglie, delle associazioni sportive e di tutti coloro che hanno necessità di spazio per incontri ed assemblee. La manutenzione e la conservazione in buono stato della struttura è prevalentemente opera del volontariato maschile per la cura dei campi, della cucina, degli ambienti delle strutture sportive e di quello femminile per le pulizie ed il riordino degli ambienti utilizzati quotidianamente. Purtroppo a causa delle nuove leggi, sempre più severe e vincolanti non è più possibile delegare alcune attività, in particolare quelle elettriche e termiche, ai volontari, ma solo a personale qualificato e certificato. Anche questo sarà la causa del progressivo rialzo dei costi di manutenzione e di gestione. L’intraprendenza dei volontari nel cercare nuove soluzioni per meglio utilizzare la struttura e la risposta dei parrocchiani che è sempre stata in passato pronta e generosa sono lo stimolo per continuare ad investire in nuove soluzioni per i giovani e per le future generazioni anche se le difficoltà economiche delle famiglie ed i loro bilanci sono sempre più critici».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Nuova illuminazione per i campi dell’oratorio di Orago 4 di 7
oratorio di Orago
oratorio di Orago
oratorio di Orago
oratorio di Orago

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.