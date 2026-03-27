Sono stati ultimati, con il buio della notte, i lavori di messa a punto del nuovo impianto di illuminazione dei due campi di calcio dell’oratorio di Orago.

Galleria fotografica Nuova illuminazione per i campi dell’oratorio di Orago 4 di 7

«La sostituzione dei vecchi fari si è resa necessaria dopo circa 15 anni di intenso utilizzo, essendo ormai giunti ormai a fine vita. Il nuovo impianto, completamente a LED di ultima generazione, consentirà di ottenere un significativo risparmio di energia elettrica di almeno il 50% , a parità di luce emessa, di durata molto più elevata rispetto al precedente impianto costituito da illuminatori ormai superati, obsoleti e con l’impossibilità di reperire i pezzi di ricambio per la manutenzione. «Scelta onerosa, ma più che mai opportuna, in ottica green, ma soprattutto effettuata in un periodo di costante crescita dei prezzi dell’energia elettrica e quindi nella necessità di risparmiare senza penalizzare il servizio» spiega Lodi Pasini, del Consiglio Affari Economici Parrocchiale.

«L’investimento è stato possibile grazie all’attenzione dimostrata dal fornitore dei componenti ed alla disponibilità di contenere i costi da parte dell’impresa locale (Leo impianti) che ha provveduto all’installazione, al collaudo ed alla messa a punto finale, effettuata in notturna per meglio orientare e regolare il fascio di luce dei fari proiettato sui campi di gioco».

«Il precedente impianto era stato messo a punto dall’ing. Curioni Alberto, recentemente scomparso che, negli anni passati, è sempre stato molto attento, grazie alla preparazione tecnica ed alle competenze ed alla sensibilità umana, alle necessità delle 2 parrocchie di Jerago e di Orago. La nuova illuminazione fa parte di un intenso programma d’interventi al fine di rendere l’intera struttura del nuovo oratorio in linea con i tempi, moderna, accogliente, dotata di tutto ciò che è necessario, soprattutto sicura per tutti coloro che la utilizzano, con tutti gli impianti, elettrici , termici ed antincendio controllati e certificati. Per garantire maggiore sicurezza e tranquillità, all’ingresso della struttura è posizionato un moderno defibrillatore».

I due campi di calcio con il fondo in materiale sintetico sono stati tra i primi ad essere realizzati in provincia di Varese e, tra qualche anno dovranno essere rinnovati, perché consumati a causa del loro intenso utilizzo. «Certamente – continua Lodi Pasini – non sarà facile reperire le risorse economiche necessarie per realizzare il nuovo lavoro, anche a causa del costante aumento dei prodotti, principalmente derivati dal petrolio, ma si confida di poter finanziare l’opera con gli introiti della gestione dell’intero complesso. L’intera struttura, a distanza di anni dalla sua realizzazione rimane sempre un fiore all’occhiello, di grande utilizzo e motivo di orgoglio per la comunità di Orago».

«L’ampio salone, le sale d’incontro, il bar, la cucina utilizzata in occasione di festività e ricorrenze della comunità e private sono a disposizione dei bambini delle scuole materna ed elementare, dei ragazzi dell’oratorio, dei giovani, degli adulti, delle famiglie, delle associazioni sportive e di tutti coloro che hanno necessità di spazio per incontri ed assemblee. La manutenzione e la conservazione in buono stato della struttura è prevalentemente opera del volontariato maschile per la cura dei campi, della cucina, degli ambienti delle strutture sportive e di quello femminile per le pulizie ed il riordino degli ambienti utilizzati quotidianamente. Purtroppo a causa delle nuove leggi, sempre più severe e vincolanti non è più possibile delegare alcune attività, in particolare quelle elettriche e termiche, ai volontari, ma solo a personale qualificato e certificato. Anche questo sarà la causa del progressivo rialzo dei costi di manutenzione e di gestione. L’intraprendenza dei volontari nel cercare nuove soluzioni per meglio utilizzare la struttura e la risposta dei parrocchiani che è sempre stata in passato pronta e generosa sono lo stimolo per continuare ad investire in nuove soluzioni per i giovani e per le future generazioni anche se le difficoltà economiche delle famiglie ed i loro bilanci sono sempre più critici».