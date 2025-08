Incidente stradale ad Arcisate, grave un diciottenne

Sono ancora in fase di verifica le cause che hanno portato all’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 1 agosto ad Arcisate, in via Generale Giuseppe Cattaneo.

Un giovane di 18 anni ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava andando a sbattere. Il diciottenne ha riportato gravi ferite ed è dovuto intervenire l’elisoccorso da Como per trasportarlo in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso.

Sul posto anche due ambulanze e un’auto medica. Sulla dinamica dovranno far luce i carabinieri intervenuti sul posto.